Famiglia nel bosco, casa ristrutturata con materiali sostenibili e naturali: parla l'architetta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La casa della famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, verrà ristrutturata seguendo normative ambientali precise. A parlare dei lavori e del progetto è stata direttamente l’architetta che se ne sta occupando. “Sarà un edificio con tutti i requisiti di legge, un edificio che sia anche sostenibile a livello ambientale”, ha assicurato nel corso del programma Dentro la Notizia.

Il progetto per la casa nel bosco di Palmoli

Elisa Sciuto, l’inviata del programma di Canale5, Dentro la Notizia, ha intervistato l’architetta che si occupa della ristrutturazione della casa di Palmoli della famiglia nel bosco.

“Stiamo predisponendo il progetto e dobbiamo ancora consegnare la Scia. Ci sono dei tempi tecnici“, ha detto la donna.

La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo abilitativo che consente di avviare lavori di ristrutturazione significativa, manutenzione straordinaria strutturale o restauro conservativo: deve essere consegnata al Comuneper permettere l’inizio dei lavori.

Come sarà ristrutturata la casa

L’architetta ha spiegato: “Stiamo mettendo a punto tutte le questioni per concretizzare un edificio che rispetti tutti i requisiti di legge e che vada incontro a quelle che sono le volontà di vita di questa coppia“.

Sarà, ha aggiunto, “un edificio sostenibile a livello ambientale in modo da garantire un abitare responsabile”.

E alla domanda se ci sarà un bagno all’interno della casa, l’architetta ha risposto “certo”.

Le richieste di Nathan e Catherine sui materiali

Interrogata da Gianluigi Nuzzi su eventuali richieste fatte da Nathan e Catherine sui materiali da usare per la ristrutturazione, l’architetta ha risposto: “Non mi hanno chiesto nessuna follia sui materiali”.

Poi ha aggiunto: “Sono stata io ad aver proposto dei materiali che vengono dall’agricoltura e che sono materiali sostenibili, naturali e a basso impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita”.

“E in questo ci siamo trovati, abbiamo trovato un accordo perché anche a me piace costruire in maniera responsabile”, ha spiegato ancora la donna.

Quando sarà pronta la casa nel bosco

L’architetta, pur incalzata da Nuzzi, non si è sbilanciata sui tempi entro i quali la casa sarà pronta: “Stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli. In un paio di settimane verrà presentata la Scia, poi dipenderà dai tempi burocratici“, ha detto.

“Penso siano tempi contenuti“, ha aggiunto pur precisando di “non voler sparare numeri”.

Infine l’architetta ha concluso: “Chissà che non si riesca a creare con questo edificio una piccola struttura dell’abitare responsabile che possa essere un esempio“.