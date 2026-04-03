Famiglia nel bosco, Catherine a Pasqua non potrà stare con i tre figli: attesa risposta all'istanza dei legali

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia nel bosco non potrà passare la Pasqua insieme. Nonostante gli ultimi segnali di ottimismo verso un ricongiungimento di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i tre figli, alla coppia di genitori non sarebbe stato consentito di trascorrere le festività pasquali con i bambini.

La Pasqua negata alla famiglia nel bosco

A dirlo all’inviata della trasmissione Dentro la notizia su Canale 5 è stata la stessa Catherine Birmingham, ripresa nel suo casolare nel bosco di Palmoli.

La donna ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni ai microfoni del programma di Gianluigi Nuzzi, ma ha confessato la sua tristezza per il divieto di vedere i propri figli anche a Pasqua.

ANSA

L’istanza degli avvocati

Nella giornata di mercoledì 1 aprile Catherine è tornata ad abbracciare i tre figli a distanza di 25 giorni dal suo allontanamento dalla casa famiglia di Vasto, deciso dal tribunale dei minori il 6 marzo.

I giudici dell’Aquila si sono pronunciati su quell’ordinanza che avrebbe dovuto prevedere anche il trasferimento dei bambini dalla casa famiglia di Vasto dove sono ospiti da oltre quattro mesi.

“Trascorsa la comprensibile commozione in occasione del distacco” dalla madre”i minori si sono presto tranquillizzati”, hanno scritto nel provvedimento, con cui hanno sospeso lo spostamento dei tre piccoli anche alla luce delle ultime relazioni degli assistenti sociali e la disponibilità della comunità “a proseguire l’accoglienza dei minori presso la casa di accoglienza”.

La firma per la nuova casa

Una soluzione però “temporanea” che potrebbe sbloccarsi dopo la firma di Nathan Trevallion del contratto per la nuova abitazione concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Palmoli, avvenuta proprio alla vigilia delle festività pasquali.

Anche in questo caso si tratterebbe di una sistemazione temporanea della durata massima di due anni, in attesa del completamento dei lavori di rifacimento del casolare della famiglia nel bosco, attualmente privo di certificato di abitabilità.

La nuova casa sarebbe però un passo fondamentale per il ricongiungimento tra genitori e figli, ancora negato.

I legale della coppia, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella, attendono per il 21 aprile la decisione sull’istanza relativa all’allontanamento di Catherine, che sarà costretta a trascorrere la Pasqua lontana dai suo tre bambini.