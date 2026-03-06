Famiglia nel bosco, Catherine allontanata dalla struttura di Vasto perché "ostile": l'ordinanza del Tribunale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Catherine Birmingham, la mamma della “famiglia nel bosco“, non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trova insieme ai suoi tre figli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di trasferire i bambini in un’altra struttura protetta, senza la madre. Una decisione presa perché la presenza della donna viene ritenuta “pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”, come si legge nell’ordinanza. La mamma dei bambini viene definita “ostile e squalificante”, “non si fida di nessuno” e “manifesta frequenti scatti d’ira”. Per l’avvocato della famiglia si tratta di un colpo di teatro, una decisione “irricevibile” e “macroscopicamente errata”.

Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham allontanata dai figli

Nella mattinata di oggi, 6 marzo, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham e dei tre figli dalla casa famiglia di Vasto, dove si trovavano dal 20 novembre scorso.

L’ordinanza prevede anche la separazione dei bimbi della famiglia nel bosco dalla madre: i bambini saranno trasferiti in una diversa struttura protetta, senza la mamma.

Secondo quanto emerso, a chiedere il trasferimento sarebbero stati i responsabili della struttura di Vasto, a causa del comportamento ritenuto fortemente oppositivo della donna.

L’ordinanza del Tribunale dell’Aquila

“Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e/o le nostre spiegazioni. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini”.

È uno dei passaggi dell’ordinanza del Tribunale abruzzese che cita le relazioni degli educatori della casa famiglia dove mamma e bimbi alloggiano da quasi quattro mesi.

“La persistente e costante presenza materna – scrivono i giudici – è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”.

In un altro passaggio si sostiene che Birmingham “manifesta frequenti scatti d’ira“, è “oppositiva alle indicazioni del personale e utilizza modalità comunicative svalutanti nei confronti delle educatrici”.

La donna, si legge nell’ordinanza, “ignora totalmente i ruoli e le figure professionali presenti all’interno della comunità, decidendo e attuando in maniera del tutto autonoma e contraria alle direttive, spiegate più volte, rispetto alle sue modalità di collocamento”.

La reazione dei legali della famiglia

L’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è “irricevibile” e “macroscopicamente errata, nei presupposti logici e giuridici”, e “andrà assolutamente rivista e corretta”.

Così all’Ansa l’avvocata Danila Solinas, che insieme a Marco Femminella assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia del bosco.

“Oggi – ha detto – stiamo allontanando tre bambini dalla madre e continuiamo a parlare dei minori, ci riempiamo la bocca parlando di minori, della tutela, dell’integrità di questi minori, e poi consentiamo che, a distanza di neppure tre mesi, questi bambini vengano sradicati per la seconda volta. Bambini che erano felici!”.

La decisione è arrivata nel giorno in cui erano in programma i test per le perizie psicologiche sui bambini e sui genitori.

Il Tribunale “lo sapeva, e quindi il tatto del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è questo?”, aggiunge Solinas. “O forse ignorava, forse gli unici in tutta Italia, che oggi questi due genitori per l’ennesima volta si sarebbero sottoposti ai test?”.

L’avvocata ha poi annunciato che presenterà ricorso contro questa nuova ordinanza del tribunale aquilano.