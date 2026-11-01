Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham diventa docente a Roma: insegnerà "intelligenza naturale"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, trova lavoro. La donna, da un anno impegnata assieme al marito nel cercare di di riottenere la responsabilità genitoriale sui tre figli, sospesa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, ha ottenuto un incarico di collaborazione con l’Istituto nazionale di pedagogia familiare, a Roma: racconterà la propria esperienza ai partecipanti al corso di perfezionamento in “Intelligenza naturale”.

Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham diventa docente

Dalla casa nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, alle aule di un corso di formazione. Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, è stata reclutata dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare di Roma per insegnare in un ciclo di lezioni.

Lo rivela Il Messaggero, che spiega come la donna abbia ottenuto un incarico di collaborazione, messo nero su bianco il 17 ottobre, per portare la sua esperienza in un corso di perfezionamento in “Intelligenza naturale”. La collaborazione prevede per lei un ruolo di testimonianza e confronto con i frequentanti del corso.

ANSA

Mamma Catherine racconterà il proprio vissuto nell’ambito del percorso formativo, mettendo la sua esperienza a disposizione dei corsisti. L’incarico non è gratuito: l’accordo prevede un compenso di 60 euro lordi all’ora.

Il cantiere bloccato per la nuova casa

Un nuovo capitolo e una nuova fonte di guadagno per la mamma della famiglia nel bosco, oltre ai ricavi del libro La mia verità edito da Solferino. Nuove entrate economiche che potrebbero aiutare Catherine e il marito Nathan Trevallion a sbloccare i lavori per la nuova casa, elemento chiave per arrivare al ricongiungimento con i figli.

A settembre sarebbe dovuto partire il cantiere per realizzare la nuova abitazione, autosufficiente e a basso impatto ambientale, accanto al vecchio casolare nel bosco, su un terreno di proprietà acquistato nel 2021. Ma i lavori sono fermi in attesa che la coppia riesca a reperire la liquidità necessaria.

Nel frattempo i due abitano nell’abitazione messa loro temporaneamente a disposizione dall’amministrazione comunale di Palmoli. Mentre i tre figli si trovano da ormai un anno in una struttura protetta a Vasto. A ottobre i bambini hanno potuto trascorrere il fine settimana a casa con i genitori, in un percorso graduale verso il ricongiungimento.

Il ricorso della famiglia

Il nuovo percorso professionale di Catherine Birmingham arriva mentre prosegue il percorso per il ricongiungimento della coppia con i tre figli, dopo che nel novembre 2025 il Tribunale per i minorenni dell’Aquila aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale dei due.

A settembre i giudici hanno stabilito un percorso graduale a tappe per il ricongiungimento tra genitori e figli, mentre la difesa della famiglia del bosco continua a chiedere il ritorno a casa dei bambini. Nelle scorse ore l’avvocato Simone Pillon ha annunciato di aver depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila una memoria di 36 pagine chiedendo “il rientro immediato dei bambini in famiglia”.