Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham presenta il suo libro mentre si attende per il ricongiungimento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mentre il Tribunale per i minorenni dell’Aquila non si è ancora pronunciato sul ricongiungimento dei tre figli della “famiglia nel bosco“, la mamma Catherine Birmingham presenta per la prima volta il libro “La mia verità”. Il volume ripercorre la scelta di vita radicale della sua famiglia, senza affrontare la vicenda giudiziaria in corso dal 2025.

Famiglia nel bosco, ecco il libro

Il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” si arricchisce di una nuova opportunità di narrazione. Catherine Birmingham, presenterà nei prossimi giorni “La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco”, edito da Solferino.

Mentre si attended la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul destino dei tre bambini, iniziano gli appuntamenti per far conoscere il volume. Il primo appuntamento è fissato per il 12 agosto a Valle dell’Angelo, in provincia di Salerno: con appena 125 residenti, si tratta del comune più piccolo dell’intera Campania.

ANSA

La presentazione tra Salerno e Isernia

A promuovere l’iniziativa è stato direttamente il primo cittadino, Salvatore Iannuzzi, neuropsichiatra infantile impegnato da tempo nella promozione di soggiorni immersivi nel bosco rivolti a bambini abituati alla vita urbana.

Un secondo incontro è già in programma ad Agnone, in provincia di Isernia, su iniziativa del sindaco Daniele Saia.

Le anticipazioni sul libro di mamma Catherine

Nel volume, Birmingham ripercorre le motivazioni personali che nel 2016 l’hanno spinta, insieme al marito, a lasciare la vita di città per trasferirsi in un casolare autosufficiente nei pressi di Palmoli, in provincia di Chieti.

In uno dei capitoli, intitolato “Illuminazione”, scrive: “Un ritorno all’unione e alla famiglia, dove gli adulti abbiano il tempo e la possibilità di essere di esempio per i figli, liberi dallo stress e dalla paura della perdita che oggi ci guidano, può diventare il balsamo per una ferita generazionale che è il momento di guarire tutti insieme. Unione: ecco qual è la meravigliosa fonte d’amore da cui ogni bambino si nutre, cresce e si sviluppa”.

Nel capitolo “Uniti” motiva invece la scelta di vita radicale con le sue preoccupazioni ambientali: “L’inquinamento acustico, luminoso, dell’aria, dell’acqua, del suolo e del cibo, insieme a una vita caratterizzata da stress costante, rappresentano le principali questioni da cui partire per innescare il cambiamento”.

Va sottolineato che nel libro non compare alcun riferimento diretto al procedimento giudiziario avviato nel 2025, quando il Tribunale aveva accertato che le condizioni abitative e il livello di istruzione impartito ai bambini non fossero adeguati al loro benessere.

L’attesa per il ricongiungimento

L’uscita del libro arriva in un momento delicato per la famiglia. Simone Pillon, il legale di Birmingham e del marito Nathan Trevallion ha depositato a giugno l’ultima richiesta di ricongiungimento con i tre bambini, e lo scorso 7 agosto ha presentato un sollecito formale, dato che la vicenda giudiziaria resta bloccata.

I giudici dovranno pronunciarsi su due nodi principali: le condizioni educative e igienico-sanitarie in cui vivevano i piccoli prima dell’allontanamento.

Dall’esito dipenderà anche il loro futuro scolastico: se il collocamento in casa famiglia dovesse essere confermato, i bambini verrebbero iscritti alla scuola pubblica; in caso di rientro in famiglia, potrebbero invece proseguire con l’istruzione parentale nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli.