Famiglia nel bosco, Catherine con Nathan alla Camera parla di "crudeltà estrema" subita dai figli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo incontro istituzionale per la ormai nota famiglia nel bosco che è stata accolta alla Camera. In conferenza stampa, Catherine, insieme a suo marito Nathan, ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione che sta vivendo e ha parlato di “crudeltà estrema” mai vista né sentita verso i suoi figli.

Famiglia nel bosco alla Camera

Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco. I genitori – Nathan e Catherine – sono stati invitati alla Camera per parlare di una proposta di legge che, in episodi di questo genere, preveda la presenza, di fianco al magistrato, di un collegio tecnico multidisciplinare che faccia da ponte tra famiglia e istituzioni.

Nella conferenza stampa che ha seguito l’incontro – dove sono stati accompagnati dai legali e del consulente di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi, il secondo colloquio istituzionale dopo quello con il presidente del Senato Ignazio La Russa del 25 marzo – la donna ha accusato quanti stanno perpetrando quella che lei stessa in un accorato appello ha definito come una “crudeltà estrema”.

Le parole di Catherine e Nathan

Parlando a Montecitorio, Catherine si è detta affranta. “Sappiamo che i nostri bambini soffrono e non possiamo riportarli a una casa dove sarebbero accuditi e amati. Sono franca: non ho mai ne visto né sentito una forma di crudeltà così estrema come quella che stanno subendo i miei figli”, ha denunciato in un messaggio letto alla Camera.

In seguito, la donna ha letto un messaggio mandatele da uno dei figli nel giorno del compleanno: “Auguri mamma, ti auguro buon compleanno, con tutti gli animali e gli altri fratelli vorrei fossimo lì, mi manchi moltissimo e ci stiamo facendo forza per uscire da qui“. In precedenza, parlando a Storie italiane, su Rai Uno, Nathan aveva aggiunto: “Siamo due genitori distrutti, abbiamo il cuore spezzato, siamo veramente molto, molto tristi e non teniamo la forza per parlare più”.

L’incontro è stato voluto e organizzato dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. In merito a questo e all’allontanamento giudiziale dei minori dai nuclei familiari, l’esponente di Forza Italia ha spiegato: “Ho voluto promuovere questo incontro per fare chiarezza e spero giustizia. Questa coppia sta vivendo un vero calvario. Non avrò pace fino a che questa famiglia non sarà riunita. Io voglio essere la voce di questi bambini che non hanno modo di essere ascoltati. Questa è una violenza di Stato. Questa coppia rappresenta tante altre famiglie che subiscono allontanamenti di minori sbagliate. Deve essere riformato il modo in cui i minori vengono tolti alle famiglie”.

Le prossime tappe della vicenda

Dopo l’eco mediatico della vicenda della famiglia nel bosco è nata una proposta di legge, a firma della presidente Brambilla, che prevede di affiancare al magistrato un collegio tecnico multidisciplinare coordinato dalla nuova figura dell’Esperto in relazioni familiari fragili per “ridurre la possibilità di errori e creare un ‘ponte‘ tra la famiglia e i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela”.

Intanto, si tratta di giorni decisivi per i Trevallion. Martedì 21 aprile si è svolta l’udienza “cartolare”, dunque non alla presenza delle parti, in Corte d’Appello sul ricorso da loro presentato contro la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine dalla casa-famiglia di Vasto che ospita i figli da cinque mesi.

La difesa della famiglia nel bosco contesta l’unilateralità dell’ordinanza del tribunale che non avrebbe considerato la relazione dell’Asl, tenendo conto solo di quelle dei servizi sociali. Nuovi sviluppi potrebbero arrivare nell’ultima settimana di aprile quando, come scrive Il Messaggero, dovrebbe essere depositata la decisione dei giudici.