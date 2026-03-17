Famiglia nel bosco, Catherine e la lettera in cui spiega la sua filosofia su salute ed educazione dei figli

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Spunta una lettera inedita di Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco, dove spiega la sua filosofia di vita e perché ha educato i figli in un determinato modo. Per la donna “esporre i bambini alla natura, li rende resistenti alle malattie”. Inoltre, l’ingresso in scuola in età prescolare, per lei, avrebbe “effetti negativi”. Un lungo sfogo in cui ha difeso i suoi principi e, soprattutto, spiegato i motivi che l’hanno portata a prendere determinate scelte sull’educazione dei figli, che potrebbero sembrare inusitate al “mondo occidentale”.

La lettera di CatherineBirmingham

Nella puntata del 17 marzo di Dentro La Notizia, è stato reso noto il testo di una lettera scritta da Catherine Birmingham.

La mamma della famiglia del bosco ha spiegato perché i figli non sono andati a scuola, prediligendo l’home schooling e perché preferisce l’area aperta ai disinfettanti.

“Esporre i bambini fin da subito alla natura, agli animali e alla terra, li rende resistenti alle malattie. Usare spesso i disinfettanti invece, e non esporli, li indebolisce. Alcuni studi sostengono che separare i bambini dai genitori molto presto, mandandoli al nido, alla scuola materna o ad attività di gioco, può indebolire il loro legame”, queste le parole della donna.

Inoltre, Catherine Birmingham ha spiegato che la scuola nella prima infanzia può portare “effetti negativi”

Il riferimento al mondo occidentale

“Anche se all’inizio possono sembrare più sicuri, gli effetti negativi possono emergere più tardi e durare nel tempo”, ha sottolineato.

Nella lettera, Catherine Birmingham ha anche rivelato perché ha questa filosofia di vita su salute e educazione dei figli.

Avendo vissuto principalmente nel sud est asiatico ritiene che alcuni aspetti dell’educazione filiale del mondo occidentale può portare a troppo stress per i più piccoli.

Un contesto definito tossico per la mamma della famiglia nel bosco.

“Nei contesti familiari occidentali alcuni bambini subiscono gravi abusi, spesso proprio da parte di persone della famiglia a cui è stato insegnato a dare fiducia”, le sue parole.

Intanto, prosegue la polemica sulla presenza di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in Senato.