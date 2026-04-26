Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan nella nuova casa offerta dal Comune solo con i tre figli: la decisione

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La casa messa a disposizione della famiglia nel bosco dal Comune di Palmoli resterà vuota fino all’arrivo dei tre figli di Nathan e Catherine. I genitori hanno deciso di trasferirsi nella nuova abitazione solo quando i bambini torneranno a vivere con loro. Intanto il padre sta portando nella dimora giochi e vestiti per poter accogliere al meglio i piccoli.

La scelta di trasferirsi nella nuova casa con i figli

La nuova abitazione è stata concessa a titolo gratuito dal Comune di Palmoli alla famiglia nel bosco per due anni.

La casa è arredata e si trova a pochi passi dal campo sportivo, ma resterà vuota finché Nathan e Catherine non avranno ottenuto il ricongiungimento con i loro figli.

I bambini sono ospiti in una casa famiglia di Vasto dal 20 novembre 2025, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale.

ANSA

Nei prossimi giorni potrebbe essere consegnata la relazione della consulente tecnica d’ufficio, Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con gli esiti delle perizie psicologiche sui bambini e, probabilmente, anche sui genitori.

Nathan prepara la casa, Catherine non partecipa

Come riporta Il Messaggero, Nathan si starebbe occupando di sistemare la nuova casa e starebbe portando degli effetti personali dei bambini nell’abitazione per predisporre tutto in modo da accogliere i figli alla perfezione.

Catherine, invece, non starebbe partecipando e sarebbe rimasta nel casolare nel bosco a occuparsi degli animali.

La struttura sarà risistemata con un progetto di bioedilizia.

La denuncia dei difensori della coppia

I difensori della coppia anglo-australiana, corredato dal parere dei consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, hanno presentato un reclamo alla Corte d’Appello dell’Aquila.

Il team denuncia “il gravissimo ed allarmante stato di malessere psicofisico in cui versano i piccoli a causa dell’allontanamento dai loro affetti”.

Nella linea difensiva sono ricostruite le iniziative già intraprese per permettere il ricongiungimento di Nathan e Catherine con i figli, a partire dalla firma del contratto di comodato d’uso con il Comune di Palmoli per la casa e di un’autodichiarazione con cui è stato attivato il piano educativo e scolastico, con un insegnante indicato e scelto dall’Ente che affiancherà i minori nell’attuazione del programma didattico, redatto secondo le previsioni di legge.

È stata inoltre formalizzata l’adesione al progetto di doposcuola promosso dal Comune di Palmoli. Secondo la difesa, ci sono tutte le condizioni affinché la famiglia possa tornare a vivere insieme, anche sotto la supervisione dei servizi sociali.