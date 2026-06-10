Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano a parlare: "Restiamo in Italia per l'amore degli italiani"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Catherine e Nathan, i genitori dell’ormai nota “famiglia nel bosco”, tornano a parlare. Ora che è stata depositata la perizia finale, si attende l’esito conclusivo. Si auspica il ritorno a casa dei bambini e i due genitori hanno fatto molto per permetterlo. Si dicono “sempre concentrati”. I giudici si danno tempo un mese, intanto Nathan ha aperto la partita Iva ed è stato presentato un programma didattico e di socializzazione per quando i figli torneranno a casa. La famiglia nel bosco resterà in Italia.

Come stanno?

Dentro La Notizia è andata a trovare Catherine e Nathan. Alla domanda su come sta andando ora, rispondono che restano concentrati. “Il nostro obiettivo sono sempre i bambini, è sempre stato così e così sarà sempre”.

Catherine spiega che qualsiasi cosa abbiano fatto, è stata sempre per i loro figli e “continueremo a lottare per loro”. La conferma di un cambio di atteggiamento arriva dal sindaco di Palmoli, che ha raccontato come stiano facendo di tutto per il rientro dei figli a casa.

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In particolare viene citato Nathan, che ha acquistato un appezzamento di terreno per raggiungere l’unità minima aziendale prevista e ha presentato poi un progetto di ampliamento della propria abitazione. Ha anche aperto la partita Iva e regolarizzato la propria posizione fiscale.

Resteranno in Italia?

Nathan risponde alla giornalista che hanno intenzione di rimanere in Italia. “Amiamo l’Italia, è un Paese fantastico e le persone sono incredibili”, aggiunge. Catherine spiega che quello che cercavano mentre viaggiavano per il mondo era “un posto dove la gente sente che la famiglia è importante”.

Una delle ragioni per le quali hanno scelto l’Italia è stata anche la possibilità di fare istruzione parentale. “Ci sono molti genitori qui che lo scelgono ed è un diritto e una legge costituzionale”.

I genitori hanno inoltrato al Comune un programma didattico scolastico per chiedere il supporto delle strutture comunali e per il doposcuola, così da fornire l’elemento di socializzazione che veniva definito manchevole in precedenza.

La decisione dopo l’allontanamento dei figli

Catherine si commuove ripensando a tutto quello che è successo dallo scorso anno. Dice alla giornalista che proprio “per tutto quello che è successo e per come gli italiani hanno risposto in termini di supporto e di amore incredibile” hanno deciso di restare.

“Non avrei mai potuto immaginare che le persone potessero essere così gentili”, ha aggiunto la donna. È una ragione in più, dice, per scegliere l’Italia.