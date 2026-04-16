Famiglia nel bosco, Catherine non riesce a parlare con uno dei figli che ha rifiutato la videochiamata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco che da cinque mesi ha perso la potestà genitoriale, vive un’angoscia più cupa: Durante una delle ultime videochiamate programmate, unico legame rimasto con i suoi tre figli, una delle gemelle si è rifiutata di parlarle. Interloquendo con i giornalisti, la donna aveva già espresso il timore che i figli non avrebbero più voluto vederla.

Catherine e le videochiamate con i figli

Dopo l’allontanamento dalla casa famiglia di Vasto, avvenuto il 6 marzo scorso, Catherine può interagire con i bambini solo tramite le videochiamate.

Finora c’è stato un solo incontro in presenza, durato cinque ore e descritto come piuttosto complesso. Il rifiuto di partecipare alla videochiamata con la mamma fa temere a Catherine che possa essere in corso una sorta di distacco emotivo.

La madre, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, vive con un’angoscia che va crescendo l’idea che il legame con i figli si stia indebolendo.

Ma già qualche giorno prima la donna, raggiunta dalle telecamere di Dentro la Notizia, aveva espresso il timore che dopo tante traversie i suoi figli non avrebbero più voluto vederla.

Come stanno i figli di Catherine e Nathan

A rafforzare le preoccupazioni è una relazione tecnica inviata al Tribunale, redatta dai consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello.

Nel documento si parla di un “severo stato di disagio” nei minori, legato al passaggio dalla vita nel bosco di Palmoli a un ambiente definito “chiuso e rumoroso”.

Secondo i due professionisti, questo cambiamento avrebbe compromesso funzioni evolutive centrali. I bambini starebbero vivendo una “disgregazione dei riferimenti fondamentali e disgregazione psicofisica, compromettendo la loro identità“.

I tre bimbi hanno avuto un cambiamento improvviso e significativo delle abitudini quotidiane e in particolare nell’alimentazione. In famiglia, scrivono i consulenti, la loro alimentazione “era basata su criteri di equilibrio nutrizionale e personalizzazione” con una dieta composta da verdure, legumi, frutta, porridge e frutta secca, priva di carne e latticini. Il modello alimentare viene descritto come “coerente e orientato al benessere psicofisico dei minori”.

Ora invece nella casa famiglia, come scrive ancora il quotidiano, i bambini sarebbero entrati in contatto con alimenti industriali con zuccheri processati.

I professionisti evidenziano che i bambini cercano tali alimenti “in modo marcato, talvolta compulsivo, soprattutto nei momenti emotivamente più intensi, come durante o dopo le videochiamate con la madre”. Praticamente si tratterebbe di una “compensazione del disagio affettivo”.

Famiglia nel bosco, ultime novità

Nella mattinata di giovedì 16 aprile è prevista la perizia psicologica sui tre bambini. Nella stessa giornata faranno rientro in Australia la nonna e la zia materna dei bimbi.

E il 21 aprile arriverà la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che si pronuncerà sul reclamo presentato da Nathan e Catherine per il ricongiungimento familiare.