Famiglia nel bosco, Catherine "pronta a collaborare" e la promessa di papà Nathan ai bambini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli”. Così Nathan Trevallion, il papà della “famiglia nel bosco“, in una intervista a Fuori dal Coro su Rete 4. La coppia, che si trova ora nella casa di Palmoli messa a disposizione dal Comune, spera di poter riaccogliere presto i figli. “Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima”, ha detto papà Nathan, che ha poi fatto una promessa: “Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia”.

Famiglia nel bosco, Catherine “pronta a collaborare”

“Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli”.

A dirlo è Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, in un passaggio dell’intervista che andrà in onda questa sera 24 maggio a Fuori dal Coro su Rete 4.

ANSA

“È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre”, ha detto ancora l’uomo, sottolineando che quanto accaduto li ha resi “più uniti, più innamorati e più forti di prima”.

La promessa di papà Nathan

Da qualche giorno la coppia si trova nell’abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, in attesa che venga ristrutturato il casolare dove vivevano in precedenza.

Nathan Trevallion ha raccontato cosa sta succedendo in questo periodo: lui va tutte le mattine a trovare i figli nella casa famiglia di Vasto, mentre la moglie Catherine “al momento ha due videochiamate a settimana”.

“La settimana scorsa – ha detto – ha fatto un incontro protetto: un’ora piena di felicità e di amore, i bambini non abbracciavano la mamma dall’1 aprile”.

Il padre spera di poter presto riavere i suoi figli e riunire così la famiglia. E pensa già al dopo: “La prima cosa che faremo assieme sarà portare i bambini in spiaggia; dopo li riporteremo casa. Ricominceremo a vivere”.

Battaglia sulle perizie

Intanto nella vicenda della famiglia nel bosco è battaglia sulle perizie relative alle condizioni dei bambini e dei genitori.

Il nuovo avvocato della coppia anglo-australiana, Simone Pillon, ha depositato nei giorni scorsi al tribunale per i Minorenni dell’Aquila una istanza di nullità per la perizia redatta dalla consulente del tribunale.

Di fatto una contro-perizia firmata dai consulenti tecnici di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, che punta a smontare la relazione della dottoressa Simona Ceccoli.

I consulenti della famiglia, riporta il Corriere della Sera, segnalano “gravi criticità metodologiche e di contenuto che inficerebbero l’intero operato del consulente del Tribunale minorile”.

Tra i vari elementi, gli esperti di parte parlano di un “manifesto pregiudizio” della consulente del tribunale, che prima della perizia avrebbe pubblicato su Facebook “giudizi denigratori, svalutativi e connotati da aperta ostilità verso la coppia”.