Famiglia nel bosco, Catherine può riabbracciare i figli dopo 3 mesi a Gissi: autorizzati incontri in presenza

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Catherine Birmingham potrà incontrare nuovamente di persona i figli in un luogo neutro a Gissi, in provincia di Chieti. Sarà la prima volta che la donna potrà rivedere i tre bambini dopo quasi due mesi, periodo in cui aveva potuto comunicare con loro solo attraverso videochiamate. Nel frattempo l’indagine del ministero della Giustizia ha escluso comportamenti illeciti da parte dei magistrati che si sono occupati del caso della famiglia nel bosco.

Catherine Birmingham potrà incontrare nuovamente i figli

Nella giornata di oggi 4 giugno Cathrine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, potrà incontrare nuovamente di persona i propri figli.

L’incontro avverrà in una struttura neutra, né quindi nell’abitazione dei genitori dei bambini, né nella casa famiglia di Vasto dove i figli di Birmingham si trovano, ma a Gissi, un piccolo comune in provincia di Chieti.

ANSA

Lo scrive il quotidiano Il Messaggero, che ha anche riportato che Birmingham sarebbe fiduciosa di potersi riunire presto in maniera definitiva ai bambini.

La separazione della famiglia nel bosco

Sono più di due mesi che Birmingham non può vedere di persona i propri figli. Per tutto questo tempo, ha infatti comunicato con loro solo attraverso videochiamate.

La separazione dei bambini dai genitori è avvenuta lo scorso 20 novembre, ma per mesi Birmingham era stata autorizzata a passare del tempo con i figli nella casa famiglia di Vasto dove erano ospitati.

Il 6 marzo scorso però, a seguito di alcune divergenze tra Birmingham, gli assistenti sociali che si occupano dei bambini e i magistrati responsabili del caso, la donna era stata estromessa dalla struttura.

L’esito dell’indagine sui magistrati

È anche stato pubblicato l’esito dell’indagine che il Ministero della Giustizia aveva ordinato per valutare se i magistrati che si sono occupati del caso della famiglia del bosco avessero commesso “illeciti disciplinari”.

I commissari del Ministero non hanno però rilevato nessun problema nell’operato dei magistrati: “Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione”, conclude il comunicato.

L’ultima frase sottolinea che i commissari non hanno valutato se l’intervento degli assistenti sociali fosse necessario nel caso della famiglia del bosco, ma solo se i giudici abbiano rispettato la legge.