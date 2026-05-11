Famiglia nel bosco, Catherine può vedere la figlia ricoverata in ospedale "solo un'ora al giorno"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Migliorano le condizioni della bimba della famiglia del bosco ricoverata da una settimana in ospedale per un problema respiratorio. Ma è polemica sulla scarsa possibilità di visita da parte dei genitori, come denunciato dalla madre Catherine Birmingham con una lettera nel giorno della festa della mamma. I genitori posso vedere la figlia soltanto un’ora al giorno, durante il normale orario di visita. E mai da soli, dato che la loro responsabilità genitoriale è stata sospesa.

La bimba della famiglia nel bosco in ospedale

Nel giorno della festa della mamma, la madre della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, ha raccontato il proprio dolore per la lontananza dai figli in una lettera inviata ai giornali.

Allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove sono ospitati i bambini, la donna non può trascorrere la notte accanto alla figlia di 7 anni, ricoverata da una settimana in ospedale per un problema respiratorio.

ANSA

Le condizioni della bimba stanno migliorando, “la bimba è serena, riceve la visita dei genitori tutti i giorni e collabora con la maestra presente in reparto”, fa sapere la Asl Lanciano Vasto Chieti.

Quanto possono stare Catherine e Nathan con la figlia

I genitori della piccola possono vederla tutti i giorni, ma non possono starle accanto, trascorrere la notte con lei in reparto.

Come spiegato dai consulenti della famiglia, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion possono vedere la figlia soltanto per un’ora al giorno, nei normali orari di acceso al pubblico previsti dall’ospedale.

E non possono stare da soli con la bimba, per via della sospensione della responsabilità genitoriale decisa dal Tribunale dei Minorenni dell’Aquila.

Una situazione che secondo i legali e i consulenti della famiglia peggiora la condizione psicologica sia della bimba che dei genitori.

La posizione del garante nazionale per l’infanzia

Sul caso si è espressa anche la garante nazionale per l’infanzia, Marina Terragni, affermando che è nel diritto dei genitori stare con la figlia durante la degenza in ospedale.

In una nota, l’autorità spiega che “nel caso di ricovero del bambino per malattia o intervento chirurgico o procedure diagnostiche il team pediatrico o neonatologico dovrebbe garantire la continuità della relazione e della vicinanza genitore-bambino per tutta la durata della degenza, come parte integrante delle cure, prevedendo un accesso illimitato h24 di almeno uno e per quanto possibile di entrambi i genitori”.