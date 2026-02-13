Famiglia nel bosco, Catherine rompe il silenzio e parla dei bambini: "Hanno paura e io non posso proteggerli"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’ultima seduta di controllo, Catherine ha parlato alla stampa. Dopo un’ora e mezza di colloquio nel centro dell’Aquila, i genitori della “famiglia del bosco” sono usciti in lacrime. Ha dichiarato che sta soffrendo perché non può proteggere i suoi figli. “Mi sento molto male”, ha detto. La sorella Rachael aveva descritto la casa famiglia come una galera. Anche la psicologa della famiglia è intervenuta sui comportamenti dei figli che sono, dice, traumatizzati.

Terza seduta per Catherine

Una terza seduta difficile per Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco”. Uscita dopo un’ora e mezza dal centro di psicologia e psichiatria dell’Aquila, si è mostrata molto sofferente e in lacrime. Alle telecamere ha dichiarato che la fa soffrire, e le fa anche paura, il fatto di non poter proteggere i propri figli.

Ha raccontato che sente il più piccolo urlare di notte, ma che non può intervenire. L’unica volta in cui è riuscita a prenderlo in braccio, questo non si è calmato. Sono passati 85 giorni per i minori nella casa famiglia di Vasto, che per Catherine e sua sorella Rachael è diventata una prigione. L’hanno descritta come una galera.

I bambini sono descritti come sofferenti, al punto da causarsi del male da soli, per esempio mordendosi le unghie e le dita, esprimendo così un forte nervosismo.

Le parole della psicologa Martina Aiello

Con Catherine c’erano anche il marito Nathan, l’avvocata e la psicologa Martina Aiello. Prima che Catherine entrasse, ha dichiarato di sentirsi molto stanca. Poi la parola è passata alla psicologa, che ha affermato di non aver mai visto una madre così sofferente. “Questa angoscia si è stabilizzata ed è diventata una condizione”, dichiara.

Teme che questi comportamenti, frutto del trauma della separazione dai genitori, possano essere difficili da recuperare per i minori. Hanno bisogno di una forte solidità psicologica, aggiunge.

Si tratta di un racconto comune, che arriva anche da un’altra ex lavoratrice della struttura protetta. Questa ha raccontato in televisione che Catherine è come se fosse al 41 bis e piange di continuo. Dal suo racconto sembra che nella struttura le sia impedito di fare molto e che riceva “ordini assurdi”, come il fatto di avere una porta chiusa a chiave senza motivo apparente e di non poter raggiungere i figli durante la notte per consolarli se sono tristi.

Serve una quarta perizia

Durante l’incontro, Catherine ha risposto alle domande della psicologa e ha effettuato diversi test, come la rappresentazione in disegno della sua famiglia. Tutta una serie di domande lunghe e complesse che sono state descritte come momenti emotivamente molto difficili da sostenere; è in quel frangente che sarebbe crollata, uscendo in lacrime.

Il fatto che la terza seduta sia stata interrotta dal crollo di Catherine significa, purtroppo, che sarà necessaria una quarta seduta la prossima settimana per arrivare alla perizia conclusiva.