Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non riesce a contenere la frustrazione, Catherine Birmingham, una volta appresa la decisione del tribunale dei minori di non ricongiungere la famiglia nel bosco, specialmente a Natale. Quindi scoppia in lacrime e insieme al marito Nathan Trevallion valuta la possibilità di tornare in Australia insieme ai figli. Per ora è solo un’indiscrezione che arriva dagli amici della coppia, al momento lontana dai figli che sono ospiti in una casa famiglia di Vasto.

La rabbia di Catherine Birmingham

Come ricorda il Corriere della Sera, nel novembre 2025 Catherine Birmingham non aveva nascosto una certa preoccupazione a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale. “Sono criminali”, aveva detto.

Oggi, con il niet arrivato dal tribunale che ha respinto il ricongiungimento della famiglia, per la coppia del bosco c’è stato un altro colpo basso.

ANSA La casa nel bosco a Palmoli, dove Catherine Birmingham e Nathan Trevallion vivevano insieme ai tre figli prima dell’intervento del tribunale

Corriere della Sera scrive che alcuni amici della coppia riferiscono che Catherine Birmingham sarebbe scoppiata in lacrime e avrebbe manifestato rabbia per l’ulteriore tempo che si aggiunge fino al possibile ricongiungimento con i figli.

A novembre, quindi, la donna avrebbe definito “criminali” le autorità che “vogliono portarci via i figli”, specificando che “non abbiamo fatto niente di male”.

La reazione di Nathan Trevallion

Più composta, invece, sembra essere stata la reazione di Nathan Trevallion. Corriere della Sera riporta che i coniugi hanno avuto notizia della decisione del tribunale lunedì 22 dicembre da parte dei loro avvocati. “Andiamo avanti”, avrebbe detto Nathan, che poi si è recato presso la casa che l’imprenditore Armando Carusi ha messo a disposizione della famiglia.

“Era diverso dal solito”, ha riferito Carusi al Corriere, riportando che l’uomo era taciturno e distaccato. “Abbiamo provato a chiedergli, ma ci ha risposto ‘no comment'”.

La famiglia nel bosco tornerà in Australia?

L’indiscrezione arriva dalle persone che dall’inizio della vicenda stanno dando supporto alla coppia. A loro i coniugi avrebbero confidato la volontà di fare rientro in Australia.

Lo sconcerto arriva anche dal sindaco di Palmoli, Masciulli, intervenuto il 24 dicembre su Storie Italiane: “Ci si aspettava un esito diverso”, ha detto, facendosi portavoce della delusione condivisa anche dalla popolazione per la vicenda della famiglia nel bosco che ha acceso i riflettori sulla comunità.