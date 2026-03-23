Famiglia nel bosco, Catherine si "arrende" per riabbracciare i figli: "Ho detto sì a tutto, basta scontri"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ultima puntata di Dentro la Notizia, andata in onda lunedì 23 marzo, ha trattato il delicato caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Il servizio dell’inviato Vincenzo Rubano ha mostrato un cambiamento radicale nell’atteggiamento di Catherine, la madre dei tre bambini attualmente affidati a una casa famiglia a Vasto. La donna è apparsa serena e determinata a chiudere ogni fronte di conflitto pur di riabbracciare i propri figli, segnando quello che sembra un vero e proprio punto di svolta nella vicenda.

Catherine si “arrende” per riabbracciare i figli

Nel corso della trasmissione, sono state trasmesse immagini esclusive che ritraggono Catherine in un momento di apparente quotidianità.

La donna è stata ripresa durante un picnic insieme a Nathan e ai familiari giunti dall’Australia: la madre Pauline e la sorella Rachel.

ANSA

Proprio l’arrivo della nonna e della zia dei bambini, avvenuto all’inizio dell’anno, sembra aver portato un nuovo equilibrio psicologico alla coppia, che ora appare “tranquilla e non rassegnata“.

Il giornalista Vincenzo Rubano, in collegamento da Palmoli, ha riportato le parole cariche di speranza della madre: “Non mi voglio più scontrare con nessuno, non voglio litigare con nessuno. Ho detto sì a tutto, adesso non vedo l’ora di poter riabbracciare i miei piccoli”.

Questa “resa” alle richieste delle autorità e degli assistenti sociali rappresenta il tentativo estremo di Catherine di accorciare le distanze con i figli, dai quali è stata allontanata mesi fa.

La strategia del muro contro muro sembra dunque aver lasciato il posto a una collaborazione totale, nella speranza che il tribunale possa rivedere le misure restrittive.

Famiglia nel bosco, cosa è cambiato

Le immagini mandate in onda da Canale 5 mostrano una famiglia intenta a trascorrere attimi di serenità prima di un importante incontro con i legali che seguono il caso.

La presenza della nonna Pauline e della zia Rachel è stata fondamentale per dare a Catherine la forza di affrontare il percorso burocratico e giudiziario necessario per il ricongiungimento.

Rubano ha sottolineato di aver visto “la normalità di una famiglia”, un aspetto che contrasta con le narrazioni più aspre emerse all’inizio del caso, quando la scelta di vivere isolati nel bosco aveva sollevato dubbi sulle condizioni dei minori.

La lettera del nonno: cosa pensa dei bambini

Dentro la Notizia ha riproposto anche una toccante lettera scritta dal padre di Nathan, il nonno dei tre bambini della famiglia nel bosco.

L’uomo, ottantenne, ha ricordato con nostalgia la sua visita in Italia alla fattoria di Palmoli: “È difficile trovare un gruppo di bambini più felice, sano, amichevole e rumoroso. Sono solo bambini, come una volta lo eravamo tutti noi”.