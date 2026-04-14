Famiglia nel bosco, Catherine teme che i figli non vogliano rivederla: la potestà genitoriale persa da 5 mesi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sulla vicenda dell’ormai nota “Famiglia nel bosco”. In occasione del suo compleanno, la madre del nucleo familiare, Catherine, è stata intervistata e ha ammesso di temere che i suoi figli non vogliano più rivederla. La donna è stata allontanata dalla casa-famiglia dove si trovano i piccoli e ha perso da 5 mesi la potestà genitoriale.

Parla Catherine Birmingham

Compleanno difficile per Catherine Birmingham che ha compiuto 46 anni senza poter vedere i suoi tre figli che, di persona, non vede dal 1° aprile. Negli scorsi giorni era stato promulgato un appello per consentire un incontro in presenza con i piccoli, con oltre 15 mila firme dei sostenitori, ma la proposta è stata respinta dalla casa-famiglia di Vasto che ha autorizzato soltanto una videochiamata.

In occasione della ricorrenza, comunque, la donna si è concessa per un’intervista televisiva in cui ha esposto le sue preoccupazioni e si è mostrata sofferente per quanto sta accadendo alla sua famiglia.

La confessione della madre

Parlando a “Dentro la notizia”, programma d’informazione di Mediaset, nel giorno del suo compleanno – il 13 aprile – Catherine è parsa commossa e pensierosa.

“Oggi per me non è un compleanno. Celebrerò la mia vita e tutto ciò che ho fatto quando i miei figli torneranno, per vivere a pieno il tutto”, ha detto. Inoltre, interrogata sul voler vedere i suoi figli, la donna ha replicato con un’affermazione che palesa tutte le sue preoccupazioni e il suo stato d’animo. “La vera domanda oggi è se loro vogliono vedere mamma e papà“.

Insomma, la mamma della famiglia nel bosco teme che i suoi piccoli non desiderino più nemmeno vederla anche se, come sottolineato dalla giornalista che l’ha intervistata, si è mostrata felice anche solo nel ripensare ai momenti trascorsi insieme alla sua famiglia. “Siamo sempre insieme”, ha chiosato, pensando ai suoi cari.

Famiglia nel bosco, le ultime

Come detto, i tre bambini si trovano in una casa-famiglia a Vasto, struttura dalla quale la donna è stata allontanata, in seguito a tensioni interne, il 6 marzo. Catherine – che intanto sta scrivendo un libro – da cinque mesi ha perso la potestà genitoriale e ora la possibilità settimanale di far visita ai figli nella struttura che li ospita dal novembre scorso dopo l’intervento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Nelle recenti festività, tra Pasqua e Pasquetta, i bambini hanno trascorso del tempo con papà Nathan, nonna Pauline e zia Rachel – la mamma e la sorella di Catherine – ma non hanno potuto vedere la loro genitrice. Nelle ultime ore era trapelata anche una voce – poi smentita – secondo cui Netflix starebbe pensando a realizzare una serie tv che ripercorra le vicende dei cinque della famiglia nel bosco.

Giornata campale per la vicenda sarà quella del 21 aprile quando arriverà la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che si pronuncerà sul reclamo presentato dai difensori di Nathan e Catherine per il ricongiungimento familiare.