Famiglia nel bosco, chi è Tonino Cantelmi il super psichiatra che può ribaltare il caso: la mossa dei genitori

Nathan e Catherine Trevallion saranno supportati dal ‘super’ psichiatra Tonino Cantelmi che proverà a dare una svolta al caso della “famiglia nel bosco“. Prima di Natale, i giudici non hanno concesso ai due genitori di trascorrere le festività con i loro tre figli minorenni. Per tentare di risolvere l’impasse, la difesa dei Trevallion ha deciso di affidarsi alle competenze di Cantelmi, che affiancherà la psicologa nominata dal Tribunale.

Tonino Cantelmi è uno psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana. Cattolico militante, fu nominato da Papa Francesco nel 2020 “membro del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale”.

La speranza dei Trevallion è che Cantelmi, come riportato dal Corriere della Sera, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, possa ricoprire un ruolo fondamentale nella vicenda. Non solo: lo psichiatra potrebbe essere un valore aggiunto anche nella strategia mediatica della coppia anglo australiana.

ANSA I coniugi Trevallion e i loro tre figli

Si ipotizza che possa far passare una linea più improntata ai compromessi e quindi meno rigida rispetto a quella finora tenuta dai Trevallion.

Chi è Tonino Cantelmi

Cantelmi è dirigente psichiatra per il Servizio Sanitario Nazionale dal 1995. Attualmente è dirigente psichiatra presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma. Inoltre è il direttore Scientifico della “Comunità Terapeutica SISIFO” per le dipendenze comportamentali (dipendenze senza sostanza, ad esempio dipendenza da gioco).

E ancora, il professore è il fondatore e il direttore scientifico della prima “Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo interpersonale”, acronimo S.C.Int, modello elaborato dallo stesso Cantelmi e da alcuni collaboratori e approvato dal MIUR.

Tra le cariche ricoperte dallo psichiatra, c’è anche la presidenza dell’Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale, dell’AIPPC e della FEDERPSI (ente formatore e Provider Ecm).

È anche direttore Scientifico della rivista “Modelli della Mente” (FrancoAngeli Editore), oltre a partecipare al board scientifico di svariate riviste scientifiche. Vanta oltre 300 pubblicazioni e ha scritto circa 30 libri.

Dove insegna oggi lo psichiatra

Cantelmi è stato tra i primi in Italia a occuparsi dell’impatto della tecnologia digitale sulla mente umana e ha fondato il CEDIS, ente per lo studio delle dipendenze comportamentali (in modo specifico dipendenza da tecnologia e dipendenza sessuale).

Attualmente è professore incaricato di Psicopatologia presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, è professore a contratto di Psichiatria, corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso la “Sapienza – Università di Roma”, è professore di Cyberpsicologia, Corso di laurea in Psicologia, UER.