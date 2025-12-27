Famiglia nel bosco, chi è Tonino Cantelmi il super psichiatra che può ribaltare il caso: la mossa dei genitori
La famiglia nel bosco supportata dal 'super' psichiatra Tonino Cantelmi, come il professore proverà ad aiutare i coniugi Trevallion
Nathan e Catherine Trevallion saranno supportati dal ‘super’ psichiatra Tonino Cantelmi che proverà a dare una svolta al caso della “famiglia nel bosco“. Prima di Natale, i giudici non hanno concesso ai due genitori di trascorrere le festività con i loro tre figli minorenni. Per tentare di risolvere l’impasse, la difesa dei Trevallion ha deciso di affidarsi alle competenze di Cantelmi, che affiancherà la psicologa nominata dal Tribunale.
La famiglia nel bosco supportata dal ‘super’ psichiatra Tonino Cantelmi
Tonino Cantelmi è uno psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana. Cattolico militante, fu nominato da Papa Francesco nel 2020 “membro del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale”.
La speranza dei Trevallion è che Cantelmi, come riportato dal Corriere della Sera, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, possa ricoprire un ruolo fondamentale nella vicenda. Non solo: lo psichiatra potrebbe essere un valore aggiunto anche nella strategia mediatica della coppia anglo australiana.
I coniugi Trevallion e i loro tre figli
Si ipotizza che possa far passare una linea più improntata ai compromessi e quindi meno rigida rispetto a quella finora tenuta dai Trevallion.
Chi è Tonino Cantelmi
Cantelmi è dirigente psichiatra per il Servizio Sanitario Nazionale dal 1995. Attualmente è dirigente psichiatra presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma. Inoltre è il direttore Scientifico della “Comunità Terapeutica SISIFO” per le dipendenze comportamentali (dipendenze senza sostanza, ad esempio dipendenza da gioco).
E ancora, il professore è il fondatore e il direttore scientifico della prima “Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo interpersonale”, acronimo S.C.Int, modello elaborato dallo stesso Cantelmi e da alcuni collaboratori e approvato dal MIUR.
Tra le cariche ricoperte dallo psichiatra, c’è anche la presidenza dell’Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale, dell’AIPPC e della FEDERPSI (ente formatore e Provider Ecm).
È anche direttore Scientifico della rivista “Modelli della Mente” (FrancoAngeli Editore), oltre a partecipare al board scientifico di svariate riviste scientifiche. Vanta oltre 300 pubblicazioni e ha scritto circa 30 libri.
Dove insegna oggi lo psichiatra
Cantelmi è stato tra i primi in Italia a occuparsi dell’impatto della tecnologia digitale sulla mente umana e ha fondato il CEDIS, ente per lo studio delle dipendenze comportamentali (in modo specifico dipendenza da tecnologia e dipendenza sessuale).
Attualmente è professore incaricato di Psicopatologia presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, è professore a contratto di Psichiatria, corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso la “Sapienza – Università di Roma”, è professore di Cyberpsicologia, Corso di laurea in Psicologia, UER.