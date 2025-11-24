Famiglia nel bosco coi figli, Paolo Crepet lancia stoccate a genitori e giudici: "Ci sono leggi da rispettare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Da caso di cronaca si è trasformato in dibattito socio-pedagogico. Ad esprimere il suo parere sulla “famiglia nel bosco” è Paolo Crepet. Il professore, che ha insegnato anche ad Harvard, ha definito la vicenda un’opportunità su cui riflettere in ambito scientifico. Di origine anglo-australiana, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono i genitori dei tre bambini cresciuti nel verde di Palmoli, in provincia di Chieti, senza andare a scuola. Il sociologo ha sottolineato l’importanza di rispettare l’obbligo di scolarizzazione, sia da un punto di vista legislativo che strettamente pedagogico, ma ha analizzato anche il comportamento della magistratura sulla potestà genitoriale.

Paolo Crepet sulla famiglia nel bosco e l’attacco ai genitori moderni

In un’intervista a Il Centro, lo psichiatra si era già espresso in maniera forte su chi criticava la decisione della famiglia di vivere nel bosco di Palmoli.

“Quelli che criticano i genitori hanno figli che stanno molto peggio, pur vivendo in mezzo a tutti” è il commento di Paolo Crepet alla scelta del Tribunale per i minorenni de L’Aquila.

ANSA La casa nel bosco a Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i loro tre figli

Al centro del dibattito la disposizione di allontanamento dei tre bambini dai loro genitori.

La speranza del sociologo è che i magistrati abbiano fatto la scelta giusta.

Non è un giudizio di merito, il suo, piuttosto un’occasione su cui riflettere.

Il consiglio ai magistrati

“Spero che i magistrati non vogliano indicare quale sia la forma migliore di educazione, perché sarebbe imbarazzante” ha dichiarato Paolo Crepet a Libero Quotidiano.

Il professore ha però specificato che la legge dell’obbligatorietà scolastica va rispettata, mentre l’istruzione parentale è solo uno sbagliato retaggio ottocentesco.

Il luogo migliore dove i bambini possono stare insieme è la scuola.

L’importanza di rispettare le leggi

“Dobbiamo migliorare la scuola, non pensare a come sostituirla” ha continuato il sociologo a Libero Quotidiano.

Il dibattito e il confronto sul tema non deve diventare semplicemente divisivo, piuttosto un modo per modificare l’organizzazione scolastica che, attualmente, secondo Paolo Crepet non funziona.

La campagna contro gli schermi

Il professore ha, inoltre, ribadito quanto sia importante analizzare il caso della famiglia nel bosco per “una buona pedagogia”.

“Adesso che è Natale che cosa comprano i genitori in Italia per i bambini? Gli schermi”.

Per Paolo Crepet questa non è una buona pedagogia, per questo la vicenda sarebbe potuta essere un’occasione di crescita collettiva.