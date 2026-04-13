Famiglia nel bosco, compleanno lontano dai figli per Catherine: "Non vuol festeggiare", concessa videochiamata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Compleanno lontano dai figli per Catherine Birmingham. Oggi 13 aprile la mamma della famiglia nel bosco compie 46 anni senza poter vedere i suoi tre figli, ospitati da mesi nella casa famiglia di Vasto. Per lei solo una videochiamata, negata dagli assistenti sociali la visita fisica che era stata richiesta per l’occasione dai legali della famiglia. “Non c’è alcuna voglia di festeggiare”, afferma lo psichiatra Tonino Cantelmi, “l’unico pensiero” di Catherine e Nathan Trevallion è tornare a essere una famiglia unita e felice.

Famiglia nel bosco, compleanno lontano dai figli per Catherine

Oggi, lunedì 13 aprile 2026, compie 46 anni Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco.

Per la donna un compleanno ben diverso dagli altri, lontano dai tre figli, con cui ha potuto parlare soltanto in videochiamata.

ANSA

Con un’ordinanza del 6 marzo scorso, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della donna dalla casa famiglia di Vasto (Chieti) in cui si trovano da mesi i figli.

Da allora soltanto videochiamate e qualche incontro dal vivo, l’ultimo il 1 aprile.

La lettera appello per il compleanno

Per l’occasione i legali della famiglia Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas, avevano chiesto che ci fosse un incontro tra mamma e bambini.

La stessa richiesta era arrivata da circa 15 mila sostenitori, che avevano inviato una lettera appello alla casa famiglia per chiedere che la donna potesse passare la giornata con i suoi bimbi.

“Non c’è regalo più bello per una madre e i suoi figli di potersi abbracciare e stare insieme, anche per breve tempo”, si legge nella lettera.

La richiesta è stata però respinta dagli assistenti sociali e dai responsabili della struttura.

“Non c’è alcuna voglia di festeggiare”

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non hanno però nessuna intenzione di festeggiare il compleanno.

“Non c’è alcuna voglia di festeggiare”, dice all’Adnkronos lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della famiglia.

La donna, spiega, sta vivendo questo momento con grande sofferenza, concentrando tutte le energie sul poter riabbracciare i propri figli: “Il suo unico pensiero è la riunificazione familiare”.

L’udienza alla Corte d’Appello

Nella famiglia c’è attesa per il 21 aprile, quando la Corte d’appello dell’Aquila si pronuncerà sul reclamo presentato dagli avvocati dei genitori per il ricongiungimento familiare.

“Abbiamo depositato tantissimo materiale, che finora non è stato assolutamente preso in considerazione”, spiega Cantelmi.

“Confidiamo nella Corte di appello – aggiunge – nella possibilità che tutto possa essere rivisto con serenità“.

“Mi sembra che la valutazione unanime converga verso la necessità di riunificare questa famiglia. Non farlo a mio parere configura gravi responsabilità”.