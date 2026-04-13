Famiglia nel bosco, contatti con Netflix per diritti della storia? L'avvocata di Nathan e Catherine smentisce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i coniugi della cosiddetta “famiglia del bosco“, smentisce le voci su un accordo con Netflix per far diventare la loro storia una serie TV. Secondo la legale non esiste alcun contratto né trattative, e critica la diffusione di “notizie speculative” che aggravano “la drammaticità della situazione”.

La famiglia nel bosco su Netflix?

Negli ultimi giorni si è diffusa con insistenza la notizia di un presunto accordo tra la cosiddetta “famiglia del bosco” e Netflix per la realizzazione di una serie o documentario sulla loro vicenda.

A intervenire quindi è stata la difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’avvocata della coppia, Danila Solinas, ha smentito ufficialmente, chiarendo la totale infondatezza delle indiscrezioni.

ANSA

La smentita dell’avvocata

Secondo quanto dichiarato dalla legale, non esiste alcun contratto firmato né trattative avviate con la piattaforma di streaming.

“I Trevallion non hanno sottoscritto alcun contratto di cessione di diritti con la piattaforma Netflix né hanno mai discusso di un’azione di risarcimento del danno” ha specificato Solinas. “Da giorni assistiamo alla falsa diffusione di notizie che non hanno altra finalità se non quella biecamente speculativa”.

“Siffatte condotte si traducono, e aggiungono, sofferenza ad un momento di assoluta drammaticità ed in quanto tali meritano ferma censura” ha puntualizzato.

L’attenzione dei media sui Trevallion

La storia della coppia anglo-australiana, ribattezzata dai media “famiglia del bosco”, ha attirato un’enorme attenzione pubblica per via delle circostanze particolari in cui i Trevallion si sono trovati coinvolti. L’eco mediatica è cresciuta rapidamente, trasformando la storia in un caso di interesse nazionale.

Questa esposizione avrebbe favorito il proliferarsi di indiscrezioni non verificate, come quella relativa a un possibile progetto televisivo. In situazioni simili, è peraltro frequente che produttori e piattaforme mostrino interesse per storie ad alto impatto mediatico.

Al centro resta una vicenda personale complessa e dolorosa, che come sottolineato dalla difesa non dovrebbe essere oggetto di speculazioni o strumentalizzazioni mediatiche.

La richiesta implicita è quella di garantire rispetto per una famiglia che sta attraversando un momento estremamente difficile, lontano dai riflettori e da ricostruzioni non verificate.