Famiglia nel bosco, contestati i verbali sulle parole dei bimbi: "Diversi dalle dichiarazioni rese"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I verbali dell’audizione dei bambini della famiglia nel bosco sarebbero diversi dalle dichiarazioni effettivamente rese. La denuncia arriva dai legali dei Trevallion e riguarda il colloquio protetto svolto presso il Tribunale dell’Aquila, fondamentale per la decisione sul ricongiungimento tra genitori e figli della famiglia nel bosco. Secondo gli avvocati dei Trevallion, alcuni passaggi sarebbero stati riportati in modo non fedele nei verbali.

Famiglia nel bosco, presentato un ricorso sui verbali

Lo scorso venerdì i giudici della Corte d’appello dell’Aquila hanno respinto il ricorso della difesa della famiglia nel bosco sulla base di “un valido adattamento dei bambini” alla casa famiglia. Ora l’attenzione dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si concentra sulle discrepanze tra i video che mostrano l’audizione dei figli con il giudice onorario e quanto riportato nei verbali.

Difformità che, secondo la famiglia, sarebbero state cruciali per la decisione del giudice di negare il ricongiungimento definitivo, preferendo proseguire con il percorso graduale.

ANSA

I passaggi contestati dai legali della famiglia nel bosco

Oltre a denunciare le difformità tra dichiarazioni e verbali, i legali della famiglia nel bosco sostengono anche che alcune risposte siano state orientate e alcuni aspetti, come la comunicazione non verbale, non approfonditi abbastanza. Nella denuncia ci sono alcuni esempi delle presunte difformità riportati dal Corriere della Sera.

Il giudice chiede ai bambini: “Cosa vi manca di più della… della vita a casa che non avete adesso? Cosa, chi”. La risposta della maggiore e del maschio è: “Gli alberi, gli animali e anche il fiume”. Il giudice replica: “Vi mancano più loro dei vostri genitori?”. La risposta nel video è: “Più i nostri genitori”, ma nel verbale questo scambio verrebbe reso così: “Ci mancano soprattutto gli animali ed il fiume. Anche i nostri genitori”.

Altro esempio: all’affermazione “prima dormivamo insieme ad un’educatrice mentre adesso dormiamo da soli e non ci sono problemi”, si è arrivati con l’aggiunta di “senza problemi” che non sarebbe stata pronunciata dai bimbi.

Gli altri aspetti denunciati dagli avvocati nel ricorso

Vista la centralità di questi verbali, i legali della famiglia del bosco hanno quindi presentato un nuovo ricorso perché “il verbale espunge dinieghi, esitazioni, risposte divergenti e precisazioni”.

Nei verbali degli incontri con i figli della famiglia nel bosco emergerebbero, secondo la difesa, alcune criticità nella valutazione delle loro dichiarazioni. In particolare, la bambina più grande avrebbe espresso il desiderio di “vivere in libertà a casa nostra”, senza che gli operatori approfondissero ulteriormente il significato di quelle parole.

Secondo le osservazioni riportate dagli avvocati dei Trevallion, sarebbe stata dedicata poca attenzione all’esperienza della separazione e a ciò che i minori hanno perso, così come ai segnali non verbali, tra silenzi, risate e dinieghi. Anche la posizione sulla scuola sarebbe stata semplificata nei verbali: un’affermazione presentata come una volontà chiara, ma accompagnata in realtà da ripetuti “non lo so” e “credo”.