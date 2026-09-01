Famiglia nel bosco contro il ricongiungimento "a tappe", Simone Pillon annuncia il reclamo: "Tempi non chiari"

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Il ricongiungimento “a tappe” deciso dal Tribunale non convince la famiglia nel bosco. Simone Pillon, che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha annunciato il reclamo contro l’ordinanza dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. “I tempi non sono chiari”, ha sottolineato il legale.

La decisione sul ricongiungimento della famiglia nel bosco

Con una nuova ordinanza, i magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno stabilito che i tre figli della famiglia nel bosco potranno ricongiungersi con i loro genitori, ma non subito e attraverso un iter che prevede alcune “tappe”.

L’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, Simone Pillon, ha spiegato a Ore 11 che l’ordinanza prevede “un progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia con rientri diurni immediati a Palmoli e, da ottobre, con pernotti in famiglia nel fine settimana“.

ANSA

Secondo il legale della famiglia nel bosco, “si tratta di un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, ma spiace dover prendere atto che il lungo percorso giudiziario della famiglia pare ancora lontano dal necessario e auspicabile pieno ricongiungimento familiare”.

Perché la famiglia nel bosco presenterà reclamo

Simone Pillon ha sottolineato “alcuni aspetti che meritano di essere corretti nel superiore interesse dei minori”.

Tra questi, c’è “l’eccessiva gradualità e l’incertezza sul ricongiungimento finale“, che “non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischio abusi e che ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate”.

L’avvocato ha annunciato: “La difesa presenterà reclamo alla Corte d’Appello dell’Aquila ma sarà garantita da tutti noi la piena collaborazione con tutrice, curatrice, servizio affidatario e Tribunale nella piena applicazione provvisoria del decreto”.

“Non ci sono tempi chiari per il definitivo ricongiungimento“, ha sottolineato Pillon. “L’unica scadenza fissata è quella del 30 ottobre“, dopo la quale “il Tribunale si è riservato di decidere”.

“Andremo a impugnare l’ordinanza proprio perché non ci sono termini chiari” ha dichiarato ancora.

Secondo la famiglia nel bosco, ha riferito l’avvocato, c’è stata anche “una seria omissione nella valutazione delle condizioni di salute dei minori, questo è l’aspetto che ci preoccupa di più. Sono stati segnalati dei rischi molto seri, che ci sono, e ci saremmo aspettati una presa in carico di questo aspetto. E invece nulla è stato detto”.

Il nodo della scuola dei figli della famiglia nel bosco

Tra gli aspetti critici dell’ordinanza sul ricongiungimento della famiglia nel bosco sollevati da Simone Pillon c’è anche il nodo dell’istruzione dei figli.

L’avvocato ha dichiarato: “Si reputa contrario all’articolo 30 della Costituzione e a tutte le convenzioni sovranazionali in tema di libertà educativa l’ordine che sembra orientato a mantenere i minori in casa famiglia finché i genitori non mostreranno di aver accettato l’iscrizione dei bambini alla scuola pubblica in luogo dell’istruzione parentale, preferita dalla coppia”.

“L’ordinanza”, ha spiegato ancora Pillon nel suo intervento in tv, “presenta aspetti pratici abbastanza difficoltosi, come per esempio il luogo di iscrizione nella scuola. Non è ancora dato capire quale sarà”.

Ancora Simone Pillon: “Non è stata fatta alcuna iscrizione formale a scuola. C’è una riunione oggi proprio per decidere concordemente gli aspetti pratici della vicenda”.