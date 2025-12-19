Famiglia nel bosco, Corte d'appello rigetta il ricorso e i bambini resteranno in casa famiglia a Vasto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Brutte notizie per la famiglia nel bosco di Palmoli, con la Corte d’Appello dell’Aquila che ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso loro la responsabilità genitoriale. I tre figli della coppia, dunque, rimarranno in casa famiglia a Vasto come deciso dal provvedimento dello scorso 20 novembre. La mamma, tre volte al giorno, potrà fargli visita come previsto dalla misura. Immediata la reazione di Matteo Salvini che si è scagliato contro i giudici per la decisione presa.

Rigettato il ricorso della famiglia nel bosco

Dopo l’ottimismo dei legali è arrivata la decisione che spiazza Nathan e Catherine. La famosa famiglia nel bosco, almeno per ora, non si riunirà.

A deciderlo sono stati i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila che si sono pronunciati contro il reclamo dei genitori per ottenere il ricongiungimento. Un decisione che porterà i cinque a passare il Natale da separati, con Catherine e i tre figli in casa famiglia, mentre il papà continuerà a occuparsi degli animali.

ANSA Il casolare della famiglia nel bosco

La scelta di “riservarsi”

La decisione finale è stata rimandata più volte negli ultimi giorni, con i giudici che si erano “riservati” rinviando il parere finale.

L’ultimo rinvio era arrivato martedì, dopo l’udienza documentale in cui la Corte d’Appello aveva deciso di prendere ulteriore tempo per poter prendere la giusta decisione sul caso.

La Corte aveva tempo fino al 27 gennaio per pronunciarsi, ma ha anticipato dando parere negativo sul ricongiungimento dei cinque.

Il parere dei legali sulla sentenza

Danila Solinas, che insieme a Marco Femminella rappresentano Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, commentando la decisione della Corte d’Appello ai microfoni di LaPresse ha sottolineato che non si tratta di “una bocciatura”.

“La lettura della sentenza dice tutt’altro: dice esattamente quello che già ci aspettavamo e che poi sarebbe capitato. La Corte d’appello doveva semplicemente limitarsi a dire se al tempo, quando era stata emessa l’ordinanza, c’erano i presupposti perché potesse farlo oppure no, se vi erano i presupposti formali per l’applicazione di questa ordinanza” ha detto.

Poi ha sottolineato che “la Corte d’Appello, così come fa nel 70% dei casi, ha detto che effettivamente c’erano questi presupposti. Ovvero, non hanno ravvisato delle lacune macroscopiche tali da determinare il rigetto”.

Solinas ha ammesso però che “sempre nel corpo della sentenza si dice che sono stati tali e tanti i progressi e comunque la soluzione alle problematiche predisposte dai coniugi, dai genitori, tali da avere una sufficiente probabilità di essere valutata in modo positivo dal tribunale“.

C’è quindi da parte dei coniugi una speranza di far tornare i figli: “Non è necessario che ci sia una udienza, il Tribunale potrebbe decidere in qualsiasi momento”.

La vita in casa famiglia a Vasto

Nella casa famiglia di Vasto mamma Catherine può trascorrere momenti della giornata con i figli, mentre Nathan rimane solo nel bosco a curare gli animali.

Relazioni dei servizi sociali hanno evidenziato più volte difficoltà di adattamento dei minori, come paura di oggetti comuni e ritrosia all’igiene, ma anche segnali di miglioramento genitoriale.

Il rigetto del reclamo chiude questa fase, ma future valutazioni potrebbero valutare ricongiungimenti parziali in base all’interesse dei minori.

La rabbia di Salvini

A esprimere solidarietà ai genitori ci ha pensato Matteo Salvini, che sull’argomento ha spesso detto la sua puntando il dito contro le decisioni dei giudici.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, sui social ha tuonato: “Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”.