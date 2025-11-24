Famiglia nel bosco, cosa c'è davvero dietro l'allontanamento dei figli: fughe e "negligenza" dei genitori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La storia della famiglia nel bosco sta dividendo l’Italia, tra chi è d’accordo con l’azione dei servizi sociali e del tribunale e chi invece difende l’operato dei genitori. Mentre la notizia diventa virale, si scoprono i precedenti che hanno portato alla decisione. I bambini, infatti, non sono stati “rapiti”dallo Stato, la decisione arriva in seguito a un anno di quelle che sono state definite “negligenze” e rifiuti da parte dei genitori.

Intossicazione da funghi velenosi

La vicenda si apre nel settembre 2024, quando i servizi sociali vengono informati di minori intossicati per ingestione di funghi velenosi. È stato il pronto soccorso a chiamare gli assistenti, che hanno allertato a loro volta la procura per i minori ed è avuto inizio il procedimento davanti al tribunale.

I servizi sociali hanno quindi verificato le condizioni dell’abitazione, definita dalla relazione come “insalubre”, notando anche una mancanza di istruzione e un’assistenza sanitaria adeguata.

Arrivò così la decisione del tribunale per i minori, che ha come primo obiettivo il benessere e la messa in sicurezza dei più piccoli. Dopo che i genitori hanno impedito gli incontri con gli assistenti sociali e rifiutato gli accertamenti sanitari, in data 13 novembre 2025 il tribunale per i minori dell’Aquila ha disposto l’inserimento dei minori in una casa famiglia.

I rischi legati a sanità e istruzione

Sarebbero tre i principali motivi dietro la decisione del tribunale: il rifiuto degli accertamenti sanitari, la mancata fornitura di documenti sulla sicurezza dell’abitazione (assenza di agibilità, impianto elettrico, idrico e termico e condizioni di sicurezza, igiene e salubrità) e la mancata prova sull’istruzione a casa.

Come ricordano gli esperti, l’intervento è avvenuto dopo ripetuti rifiuti da parte dei genitori di controlli e della richiesta di fornire documenti. Nel caso dell’istruzione a casa, per esempio, si ricorda come l’isolamento rischia di bloccare la crescita, la socialità e la capacità di confronto con gli altri bambini.

La decisione si basa sul rischio di lesione del diritto dei minori alla vita di relazione (articolo 2 della Costituzione) e sul pericolo per l’integrità fisica derivante dalla condizione abitativa e dal comportamento dei genitori valutato come non collaborativo.

La decisione non è definitiva

La pagina Instagram “Giovani magistrati” ha spiegato in maniera semplice e adatta a tutti i motivi per i quali questo episodio si è svolto in questo modo e non in altri casi. Il tribunale per i minori infatti interviene solo quando riceve una segnalazione dei servizi sociali o di altri enti. “Il problema è il mancato monitoraggio del territorio”, fanno notare. Infatti, capita che molti minori restino in stato di abbandono perché non sono censiti dall’anagrafe e quindi non vengono notati dai servizi sociali.

È vero quindi che esistono altri minori in difficoltà, ma questo non esclude l’obbligo di intervenire su ogni segnalazione che arriva. In questo caso la famiglia nel bosco è stata valutata attraverso diversi strumenti e solo come ultima ratio si è scelto di garantire la sicurezza fisica e psicologica dei bambini. Questo non implica che uno stile di vita alternativo come quello della famiglia nel bosco sia sbagliato. Allo stesso tempo va monitorato.

In ogni caso si tratta di una decisione non definitiva che può essere ancora revocata. “Si tratta solo di una sospensione della responsabilità genitoriale, non di una scelta definitiva”, prosegue il post informativo. Si tratta di una decisione delicata e che, come fanno notare, non dovrebbe essere strumentalizzata.