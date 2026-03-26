Famiglia nel bosco, critiche al sindaco Giuseppe Sala dopo la story su Instagram: "Si è dimessa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’ironia usata da Giuseppe Sala sulla famiglia nel bosco non è passata inosservata. Il sindaco di Milano, prima dell’incontro di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in Senato con il presidente Ignazio La Russa, ha ripreso un post satirico del noto Vernacoliere che riportava: “Ultim’ora, si è dimessa anche la famiglia del bosco”. La redazione de La Verità non l’ha presa bene, e ha pubblicato un articolo di critica nei confronti del primo cittadino, accusato di “prendere in giro” una “famiglia rovinata”. Anche sui social, inoltre, Sala è diventato bersaglio di dissenso.

Le critiche al sindaco di Milano

Come anticipato, la condivisione di un post del Vernacoliere da parte del sindaco Giuseppe Sala non è piaciuta alla maggioranza. A cominciare da La Verità, che in un articolo scrive che il primo cittadino di Milano “si diletta con battute demenziali” alle spalle della coppia Birmingham-Trevallion.

Dello stesso avviso il direttore Francesco Borgonovo, che su X scrive che Sala “prova a fare ironia” su una vicenda “di cui evidentemente non sa nulla”.

Quindi il suo commento: “Che tristezza”. Anche sui social non mancano le polemiche. Nel gruppo Facebook Famiglie unite per i bambini, sotto la condivisione dell’articolo de La Verità, volano pesanti accuse nei confronti di Sala.

“Lui da padre dovrebbe capire di più”, scrivono, ma c’è anche chi parla di “fanatici cattocomunisti intrisi di fanatismo ideologico”. “Vergogna”, infine, è la contestazione più digitata.

L’ironia di Giuseppe Sala

Il 24 marzo Il Vernacoliere, seguendo l’onda delle dimissioni fiume – è delle ultime ore la notizia della rinuncia all’incarico anche da parte di Maurizio Gasparri – piovute dal centrodestra dopo la vittoria del No al referendum, ha pubblicato un post satirico: “Ultim’ora, si è dimessa anche la famiglia del bosco”. La vicenda dei coniugi Birmingham-Trevallion, infatti, era stata spesso citata dai sostenitori del Sì per motivare la necessità di una separazione delle carriere, un progetto che poi, come noto, non è passato.

Il post è stato condiviso dal sindaco Giuseppe Sala nelle storie Instagram il giorno dopo, scatenando le reazioni dei sostenitori del Sì e dell’opinione pubblica schierata a favore della famiglia nel bosco.

L’incontro della famiglia nel bosco con Ignazio La Russa

L’incontro si è tenuto a Palazzo Giustiniani mercoledì 25 marzo. I coniugi Birmingham-Trevallion hanno accolto l’appello del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha scelto di favorire la famiglia nel bosco con una moral suasion, ovvero un’opera di convincimento rivolta alle autorità che hanno disposto sul nucleo famigliare, ora definitivamente separato dai figli.

La Russa ha precisato che il suo intento non è “mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria” ma un invito ad ammorbidire “tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita”.