Famiglia nel bosco, curatrici si oppongono al ricongiungimento dei bambini: i motivi del no al ritorno

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La tutrice e la curatrice speciale dei tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli hanno espresso parere negativo al ricongiungimento con i genitori. Nonostante questo giudizio non sia vincolante, potrebbe comunque pesare sui giudici del Tribunale dei minorenni de L’Aquila che non hanno ancora sciolto la riserva. Per le tutrici il periodo trascorso nella struttura protetta di Vasto è stato troppo breve.

Il giudizio negativo di tutrice e curatrice speciale

La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori ritengono che i bambini abbiano passato troppo poco tempo nella struttura protetta per poter valutare se le criticità rilevate dall’autorità giudiziaria persistono.

I bambini hanno trascorso solo una settimana in casa famiglia, periodo non sufficiente per poter valutare pienamente il loro benessere e la capacità dei genitori di garantire la loro sicurezza e il loro equilibrio emotivo.

ANSA

La casa della famiglia nel bosco

Dalla struttura sottolineano comunque che è stato rilevato che i fratellini sono in buona salute e hanno mostrato autonomia e capacità di relazione. I bambini hanno anche un buon rapporto con la madre, che li ha seguiti nella casa famiglia pur potendoli vedere solo in alcuni momenti della giornata.

La richiesta della famiglia nel bosco

Nathan e Catherine, i genitori dei bambini, speravano di poter portare a breve i figli nella casa, adibita a B&B e dotata di tutti i comfort, che un imprenditore della zona ha messo a disposizione della famiglia in attesa che venga reso abitabile il casale nel bosco di Palmoli, in cui hanno vissuto fino a una settimana fa.

I giudici però stanno ancora studiando le relazioni degli assistenti sociali che hanno portato all’allontanamento dei bimbi e alla sospensione della potestà genitoriale.

Il provvedimento è nato, in particolare, dall’homeschooling, ovvero dal fatto che i piccoli non frequentassero la scuola ma studiassero in autonomia a casa e dall’isolamento dei bambini che non sarebbero stati liberi di frequentare i coetanei.

Riguardo alla casa, il problema è il bagno esterno che non rispetterebbe le norme, per questo motivo Nathan sta già provvedendo a fare delle modifiche all’abitazione per renderla agibile secondo la legge.

L’invito di Al Bano

Intanto il comune di Palmoli è pronto a mettere a disposizione insegnanti per lezioni individuali ai bimbi, per un supporto didattico accanto all’apprendimento parentale.

Mentre il cantante Al Bano ha invitato la famiglia nella sua masseria di Cellino San Marco per mostrare loro “una casa che potrei mettere a disposizione”. L’artista ha raccontato a Gente di aver vissuto, dopo il primo successo, in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato dove non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono”.

A sostegno di Nathan e Cathrine, il 6 dicembre a pochi metri dalla sede del ministero della Famiglia, è stato organizzato un presidio – con cartelli, striscioni e testimonianze – di genitori che protestavano contro gli allontanamenti dei minori dai nuclei familiari. Un’iniziativa promossa dal comitato “I figli non sono dello Stato”, nato per denunciare allontanamenti ritenuti “ingiusti, senza ascolto e con modalità traumatiche”.

Il 16 dicembre in Corte d’Appello civile verrà discusso il ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale.