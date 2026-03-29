Famiglia nel bosco, dal Comune di Palmoli casa gratis per due anni. E Nathan dice sì al doposcuola per i figli

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Il Comune di Palmoli sta cercando di fare il possibile per riunire la cosiddetta famiglia nel bosco: con una delibera di Giunta è stata concessa a Catherine Birmingham e Nathan Trevallion un’abitazione, gratuitamente e per un periodo non superiore a due anni. La concessione della casa è subordinata alla ristrutturazione del casolare nel bosco dove viveva la famiglia. Intanto papà Nathan dice sì al doposcuola per i tre figli e si avvicina la possibilità che possa riottenere la potestà genitoriale.

Famiglia nel bosco, casa gratis dal Comune di Palmoli

Il Comune di Palmoli (Chieti) darà una casa gratis alla famiglia del bosco, per un periodo massimo di due anni.

Grazie a una delibera di Giunta, l’amministrazione comunale ha concesso a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham un alloggio destinato a finalità sociale che è stato realizzato nell’area del campo sportivo.

ANSA

Si tratta di una misura straordinaria e temporanea, finalizzata a sbloccare la situazione e arrivare al ricongiungimento dei tre bambini con i genitori.

L’abitazione, realizzata con fondi Pnrr, è pronta per essere abitata; come ha spiegato il sindaco Giuseppe Masciulli, è stata arredata grazie a offerte di cittadini e commercianti.

Cosa prevede l’atto del Comune

La concessione ha una durata massima di due anni ed è vincolata alla ristrutturazione e all’adeguamento igienico-sanitario del casolare nel bosco dove viveva la famiglia.

L’atto del Comune, riporta Il Messaggero, stabilisce infatti obblighi precisi per la coppia anglo-australiana, che dovrà avviare i lavori per rendere pienamente abitabile l’edificio, di proprietà di Nathan.

Entro sei mesi dovranno presentare al Comune il progetto di ristrutturazione.

Per l’amministrazione comunale si tratta anche di una scelta economica, come ha spiegato il sindaco Masciulli: la casa pesa meno sul bilancio comunale rispetto ai 244 euro al giorno necessari per la permanenza dei tre minori nella casa famiglia di Vasto.

Il doposcuola per i bambini

Oltre a ciò, Masciulli ha anche detto che il Comune è disponibile a sostenere le spese per la scuola parentale dei bambini, consentendo l’accesso al doposcuola per 2-3 giorni a settimana.

Nathan Trevallion ha infatti dato il suo consenso, dopo la nuova casa, la pediatra e le vaccinazioni regolari per i figli, al doposcuola per i tre bimbi.

Un modo per favorire la socializzazione tra pari, all’interno di un percorso di educazione parentale che sta gradualmente prendendo forma.

E che potrebbe portare a breve al riottenimento per il papà della potestà genitoriale.