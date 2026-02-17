Famiglia nel bosco, dalla perizia di parte centinaia di file con audio delle urla dei bambini in casa famiglia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In un audio sarebbero state immortalate le urla dei bambini all’interno della casa famiglia. A Dentro La Notizia si parla di “audio scioccanti”, secondo la perizia depositata dal consulente Antonino Cantelmi. A raccogliere quel materiale sarebbe stata proprio Catherine Birmingham. Insieme agli audio sarebbero presenti anche i disegni dei piccoli. “Questi bambini stanno soffrendo”, sottolinea Cantelmi in collegamento con lo studio di Gianluigi Nuzzi.

Cosa c’è nella perizia

Martedì 17 febbraio il consulente di parte Antonino Cantelmi ha dichiarato al Messaggero di avere consultato “un centinaio di file relativi a foto e video che riguardano i bambini”.

Sempre Cantelmi, in collegamento con Dentro La Notizia, ha parlato anche di audio in cui si sentirebbero le urla dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

ANSA

“Pensiamo che la narrazione di Catherine sia attendibile e molto documentata”, dice Cantelmi nel suo intervento. “La documentazione, che comunque ci rendiamo disponibili a consegnare integralmente se necessario, è inequivocabile”, ha sottolineato al Messaggero il consulente.

Sempre Cantelmi, tuttavia, in collegamento con Dentro La Notizia precisa che “la colpa non è della struttura, che sta eseguendo” e “non sta facendo nulla di illecito”.

Il parere del consulente della famiglia del bosco

Sollevata la struttura da ogni responsabilità, Antonino Cantelmi considera che “aver stabilito di sottrarre i genitori a questi bambini si sta rivelando più dannoso di ciò che volevano riparare”.

Poi la stoccata agli assistenti: “Io credo che questo dolore sia invisibile solo al servizio sociale”. Al Messaggero, inoltre, ha riferito che “vedere quelle foto e ascoltare tutti gli audio è un’esperienza dolorosa e impattante“.

Lo scontro di Catherine Birmingham con la struttura

Nel frattempo dall’interno della struttura arrivano le nuove dichiarazioni di mamma Catherine, che alle telecamere Mediaset rivela che il suo spazio e quello dei figli sarebbe separato da una porta sempre chiusa. Questo dettaglio, tuttavia, è stato smentito dal personale della casa famiglia di Vasto.

“La madre non ha mai trovato la porta chiusa dal lato a lei accessibile perché la porta è sempre apribile con la maniglia antipanico“, hanno precisato in una nota, ricordando che Catherine ha facoltà di incontrare i suoi figli all’ora dei pasti e che “non le è mai stato impedito dal personale di raggiungere i figli in qualsiasi momento, anche nelle ore notturne”.