Famiglia nel bosco, David Parenzo contro Matteo Salvini e Cruciani a La Zanzara: "Ma pensasse ai treni"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

David Parenzo ha attaccato Matteo Salvini sul caso della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dopo che il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha disposto l’allontanamento dei figli minori. “Da genitore sono inorridito e ho faticato a dormire”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti a La Zanzara. “Pensasse ai treni in ritardo”, la replica del giornalista e conduttore.

Cosa ha detto Salvini a La Zanzara

Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista a La Zanzara, il programma radiofonico di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani con David Parenzo.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha ribadito il suo pensiero sul caso, molto dibattuto, della famiglia che vive nel bosco. “Da genitore sono inorridito pensando che qualcuno possa giudicare i modelli educativi e sociali”, ha detto.

ANSA

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini

Cruciani ha fatto ascoltare e commentare l’intervista a David Parenzo, che con Salvini su questo argomento si era già scontrato. “Ho faticato a dormire sapendo che qui bambini da 7 o 8 notti sono in una casa famiglia”, ha sottolineato Salvini.

Parenzo: “Salvini pensi ai treni”

“Ma pensasse ai treni che arrivano in ritardo“, ha replicato David Parenzo mentre Cruciani rimandava in onda l’intervista registrata con Salvini.

“Io non li conosco questi due signori, certo hanno un modo di vivere abbastanza particolare, probabilmente non sarebbe il mio ma questo non dà il diritto allo Stato di mandare cinque pattuglie di carabinieri e portare via i bambini”, ha spiegato Salvini.

Il ministro ha poi aggiunto che quelle pattuglie non saranno state felici di andare in un bosco a prendere dei bambini e ha spiegato che sarebbe stato meglio per loro andare in stazione ad arrestare qualche spacciatore.

Salvini, i rom e la “vita” green

“Quello si deve occupare dei treni, è il ministro dei Trasporti e i treni sono in ritardi di 30 minuti, perché non gli hai chiesto questo”, ha detto Parenzo rivolgendosi a Cruciani.

Salvini poi ha parlato anche dei rom, chiedendo dove siano assistenti sociali e Tribunali dei Minori in questi casi viste le condizioni in cui vivono e si è chiesto perché a loro non venga sospesa la potestà genitoriale.

“Ma questa non è un’intervista, è una chiacchierata tra amici”: così Parenzo ha stuzzicato Cruciani che ha condotto l’intervista col leader della Lega.

Salvini ha poi aggiunto: “Ci hanno fatto una testa così per anni per essere green e portano via i bambini alla famiglia più green in Italia”. “Ma che razza di ragionamento è, non li portano via perché sono green”, ha ribattuto Parenzo.

Lo scontro Salvini-Parenzo

Parenzo, che sull’argomento aveva già discusso con Salvini su La7, ha concluso: “Caro Matteo hai telefonato qui e hai trovato un conduttore compiacente che gli ha fatto le domande comode”.

Il leader della Lega, infatti, da subito ha preso le difese della famiglia australiana, criticando apertamente la decisione della magistratura e dei servizi sociali. Ha parlato di una “caccia” ai genitori e ha messo in dubbio l’operato delle istituzioni, sostenendo che i bambini non fossero in stato di abbandono e che la decisione fosse sproporzionata.

David Parenzo ha più volte criticato la strumentalizzazione politica della vicenda da parte di Salvini e l’ingerenza nelle decisioni della magistratura.