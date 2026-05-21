Famiglia nel bosco, deputata Brambilla difende Nathan e Catherine: "Problemi risolti, ma figli ancora lontani"

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Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha visitato i figli della cosiddetta famiglia nel bosco, nella casa famiglia di Vasto dove vivono. Brambilla ha definito la separazione dei figli dai genitori “un errore che va corretto al più presto” e ha sostenuto che ai genitori “non manchi alcuna capacità genitoriale”, andando contro a una perizia depositata al tribunale dell’Aquila, che ha rilevato il contrario.

La visita di Brambilla ai figli della famiglia nel bosco

Nella giornata di ieri 20 maggio Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha fatto visita alla casa famiglia di Vasto dove vivono i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

La parlamentare ha portato alcuni peluche in regalo ai bambini: “Auspico che possano ritornare presto alla quotidianità cui erano abituati“.

ANSA

Brambilla è stata molto critica verso decisione dell’autorità giudiziaria di allontanare i bambini dai genitori: “Questo grande errore fatto deve essere rimediato. Sono fiduciosa che possa risolversi presto” ha dichiarato.

Brambilla e le capacità genitoriali di Trevallion e Birmingham

Nelle sue dichiarazioni, Brambilla ha anche attaccato la perizia che ha riscontrato carenze nelle capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

“Nathan e Catherine sono due genitori meravigliosi a cui non manca alcuna competenza genitoriale, anzi. Sono persone che amano i loro figli più di ogni altra cosa e sanno benissimo come accudirli” ha dichiarato.

Simone Pillon, avvocato della famiglia, ha di recente presentato un’analisi della perizia, curata da alcuni esperti, per confutare i riscontri depositati al tribunale dell’Aquila.

Le valutazioni del Ministero sull’indagine

Tra domani 22 maggio e dopodomani 23 maggio sarà invece depositata la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia sulla regolarità dell’operato dei magistrati nella vicenda della famiglia nel bosco.

Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, che ha citato fonti anonime proprie. Il ministro Carlo Nordio dovrà poi analizzare il rapporto.

Diversi membri del Governo e della maggioranza hanno più volte attaccato i magistrati dell’Aquila e gli assistenti sociali coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco.