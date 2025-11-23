Famiglia nel bosco di Palmoli e figli allontanati, Cristicchi sbotta: "Bimbi rapiti da sistema demoniaco"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Continua a far discutere il caso della famiglia che vive in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento dei tre figli minori dai genitori e il loro trasferimento in una casa-famiglia per un periodo di osservazione. Tra i tanti commenti alla vicenda, è arrivato anche quello di Simone Cristicchi “sistema demoniaco che finge di proteggere i bambini”.

Simone Cristicchi sulla famiglia nel bosco di Palmoli

Simone Cristicchi, come molti nelle ultime ore, dai politici alle persone comuni, ha commentato sui social la vicenda della famiglia italo-australiana che vive in una zona boschiva di Palmoli.

“I bambini del bosco, rapiti da un sistema demoniaco che finge di proteggerli, strappandoli a una vita serena e dai loro affetti”, ha scritto il cantante in un post su Instagram.

“Una famiglia che vive in armonia con il respiro della Natura, senza dare fastidio a nessuno, né inquinare. Uno stato ormai totalmente distante da uno stile di vita, che dovrebbe promuovere anziché ostacolare”, ha aggiunto.

Rabbia, vergogna e la petizione

Simone Cristicchi ha poi aggiunto di provare “tanta rabbia” al pensiero dei tre minori allontanati dalla famiglia. “Questo è uno di quei giorni in cui mi vergogno di appartenere a questa società malata”, ha aggiunto, invitando poi a firmare una petizione per salvaguardare la famiglia e lo stile di vita che ha scelto.

I commenti al post di Simone Cristicchi sono praticamente tutti di approvazione a quanto scritto dal cantante: prevale in assoluto la solidarietà nei confronti della famiglia e lo sdegno per la decisione del Tribunale.

Non mancano ovviamente pareri differenti, tra chi la definisce “una vicenda delicata” e chi chiede al cantante se farebbe mai vivere così io suoi figli. “L’istruzione scolastica è obbligatoria e non è soltanto un diritto per il minore, ma un dovere per lo Stato”, ha poi osservato qualcuno.

L’attacco di Matteo Salvini

Il caso ha generato un acceso dibattito anche politico. Se il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato di “atto doloroso”, riferendosi all’allontanamento dei figli, Matteo Salvini è andato all’attacco.

“Si vada fino in fondo per riportare quei bambini tra le braccia di mamma e papà. Sono pronto ad andare in Abruzzo già nei prossimi giorni”, ha scritto sui social il ministro del Traporti e vicepremier.

“Per anni ci hanno martellato con l’ideologia green. E adesso che c’è una famiglia che vive a emissioni zero, le tolgono i figli: è il cortocircuito di una certa magistratura e di una certa sinistra”, ha aggiunto.