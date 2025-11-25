Famiglia nel bosco di Palmoli, imprenditore offre una casa prefabbricata: "Costa 15 mila euro, pago tutto io"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un imprenditore ha preso a cuore la vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli e per questo mette a disposizione un modulo abitativo della sua impresa facendosi carico delle spese. “Costa 15 mila euro, pago tutto io”, dice alle telecamere di Ore 14. Non resta che l’approvazione dell’amministrazione comunale e, ovviamente, della famiglia interessata.

L’offerta di un imprenditore

Intervistato da un’inviata di Ore 14, un imprenditore confessa di aver “provato una sensazione bruttissima” una volta appresa la notizia della “divisione tra genitori e bambini”. Per questo Piergiovanni Gallerati, questo il suo nome, mette a disposizione un modulo abitativo della sua azienda per poter ospitare l’intera famiglia Trevillion-Birmingham e far sì che i tre bambini ritornino a vivere insieme ai genitori.

Gallerati mostra all’inviata i locali che la famiglia troverebbe all’interno del container. C’è una stanza nella quale possono essere posizionati un letto a castello e un altro letto per i bambini, comprensiva di un armadietto e un tavolo “per fare i compiti”.

ANSA Un imprenditore mette a disposizione un modulo abitativo per la famiglia che vive nel bosco a Palmoli: “Pago tutto io”

Inoltre, il container è dotato di un bagno completo di tutti servizi sanitari necessari: il wc, il bidet, il lavandino e la doccia. L’elettricità arriva grazie ai pannelli fotovoltaici, così come l’acqua calda e l’aria condizionata splittata grazie a “impianti di ultima generazione”.

Il modulo verrebbe installato all’esterno dell’abitazione nel bosco dei Trevillion-Birmingham e manterebbe i bambini in un luogo confortevole, che deve essere sottoposto all’approvazione dell’amministrazione comunale. L’imprenditore si farebbe carico del costo: “Costa 15 mila euro, pago tutto io”.

L’appello del sindaco

Per riavvicinare i tre bambini ai coniugi finiti sotto la lente d’ingrandimento dei media si sta muovendo anche il Comune di Palmoli.

Il sindaco Giuseppe Masciulli, intervistato da Repubblica, ha detto: “Siamo pronti a sostenere le spese di un affitto per consentire alla famiglia di tornare insieme”, a patto che i coniugi non mantengano la loro rigidità e che si impegnino a ristrutturare la loro casa di proprietà, altrimenti “torneranno tutti in Australia“.

L’abitazione provvisoria

Intervistato da Il Centro, Masciulli ha spiegato che già in passato il Comune aveva messo a disposizione della famiglia un alloggio al centro del paese, ma la coppia vi era rimasta solo per circa dieci giorni. Quell’appartamento non è più disponibile, ma il Comune garantisce che un’altra sistemazione è possibile non appena i Trevillion-Birmingham completeranno la ristrutturazione della loro casa di proprietà.

Per il momento il progetto è in mano ad un ingegnere che si sta impegnando a restituire al casolare l’agibilità venuta meno con la demolizione del bagno – i servizi igienici erano stati smantellati e ricostruiti in forma artigianale all’esterno della casa, un’unità troppo esposta alle intemperie – la mancanza di acqua corrente, acqua calda ed energia elettrica.