Famiglia nel bosco di Palmoli, le parole del padre Nathan Trevallion dopo l'allontanamento dei figli

Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli senza acqua né elettricità continua a far discutere: il Tribunale dei minori dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia e i figli sono stati portati in una struttura protetta. Il padre, Nathan Trevallion, ha rivelato di essere “ansioso, arrabbiato e triste”.

Famiglia nel bosco di Palmoli: l’allontanamento dei figli

Continua il dibattito sulla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli senza acqua corrente né elettricità.

Dopo lo scontro tra il Tribunale dei minori dell’Aquila e i due genitori e la successiva sospensione della responsabilità genitoriale, i figli della coppia, con padre inglese e madre australiana, sono stati allontanati dai Carabinieri e portati in una struttura protetta.

La coppia viveva con i tre figli nel bosco di Palmoli (Chieti)

La madre, al momento, ha ottenuto l’autorizzazione a rimanere con i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6.

L’ordinanza, oltre a sospendere la responsabilità genitoriale, ha anche previsto la nomina di un tutore provvisorio.

Le parole del padre Nathan Trevallion

All’indomani del provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila relativo alla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, il padre dei bambini, Nathan Trevallion, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiNews.

“Mi sento ansioso, arrabbiato, molto triste”, ha affermato l’uomo. “Ho passato male la notte, sono vuoto dentro”.

L’opinione dell’avvocato

Anche l’avvocato che difende la famiglia che viveva nel bosco di Palmoli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Sono quasi certo che il provvedimento sarà impugnato presso la Corte d’appello dell’Aquila”, ha fatto sapere il legale, “per una serie di motivi che evidentemente sono per noi chiari, ma non per i magistrati”.

L’avvocato ha ricordato che i figli della coppia ricevevano istruzione attraverso homeschooling. Inoltre, l’abitazione dove la famiglia viveva non presentava alcun rischio, come confermato da alcune verifiche tecniche.

Secondo l’ordinanza del Tribunale, invece, la situazione è ben diversa: il provvedimento parla infatti di uno stato di abbandono e di condizioni disagiate e insalubri.

Vengono contestate, in particolare, la mancanza di un pediatra e di un piano d’istruzione idoneo.

La comunità locale è divisa, anche se in molti sostengono che si sarebbe potuta trovare una soluzione alternativa.