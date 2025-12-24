Famiglia nel bosco difesa dall'amica di Catherine, "bambini puliti e lavati con poca acqua per non sprecarla"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel corso della puntata del 24 dicembre di “Dentro la Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi, è emersa una nuova rivelazione sulla famiglia nel bosco. Un’amica stretta di Catherine ha descritto una quotidianità fatta di ritmi sani, pasti regolari e cure amorevoli, smentendo l’immagine di abbandono totale. In particolare, la donna sostiene che i bambini erano sempre puliti, anche se “venivano lavati con poca acqua per non sprecarla“.

Famiglia nel bosco, parla l’amica di Catherine

Una testimonianza sulla famiglia nel bosco prova a ribaltare la narrazione ufficiale che ha portato all’allontanamento dai genitori dei tre minori.

Durante l’edizione della vigilia di Natale del programma “Dentro la Notizia”, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha dato voce a un’amica intima di Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini.

ANSA

Il caso della famiglia nel bosco continua a tenere banco

Le parole della donna dipingono un quadro radicalmente opposto rispetto a quello descritto nelle relazioni dei servizi sociali e della casa famiglia di Vasto, dove i piccoli sono attualmente ospitati.

Secondo questa testimonianza, la vita nel casale non era affatto segnata dalla sporcizia o dal caos, ma seguiva ritmi salutari e una sana disciplina affettiva.

Qual era la giornata tipo dei bambini

L’amica di Catherine ha raccontato con dovizia di particolari come le giornate della famiglia fossero scandite da orari regolari, con pasti preparati con cura e consumati insieme.

Un dettaglio che entra in rotta di collisione con le dichiarazioni dei tutori che parlavano di bambini “terrorizzati dal sapone”, riguarda il rito del sonno.

La testimone ha infatti descritto serate caratterizzate da un bagno caldo rigenerante, dal cambio dei vestiti e dalla lettura di storie della buonanotte, in un clima di totale serenità.

I bambini, inoltre, avrebbero sempre dormito nel lettone con la mamma, ricevendo quelle rassicurazioni costanti che, secondo l’amica, hanno permesso loro di crescere senza traumi evidenti.

All’interno della casa nel bosco non c’era il vuoto, ma quaderni, libri, colori e gomitoli di lana, strumenti di una didattica alternativa che i genitori portavano avanti con convinzione.

Il rapporto dei bambini con l’acqua

Un punto fondamentale della testimonianza riguarda il rapporto dei piccoli con la tecnologia e le risorse naturali.

Lungi dall’essere dei “selvaggi” incapaci di comprendere la modernità, i figli di Nathan e Catherine avrebbero mostrato una consapevolezza straordinaria nel consumo di acqua ed elettricità.

Venendo da un contesto rurale, i bambini avrebbero imparato a considerare l’acqua un bene prezioso, usandola con estrema parsimonia, anche per lavarsi.

Davanti agli elettrodomestici della casa dell’amica, i piccoli non si sarebbero mostrati spaventati o ipereccitati, ma avrebbero posto domande intelligenti sul loro funzionamento.