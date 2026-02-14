Famiglia nel bosco, diffida dei Trevallion contro l'assistenza sociale per i bimbi chiusi a chiave di notte

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori dei bambini della famiglia nel bosco, hanno presentato una diffida contro un’assistente sociale. Secondo i coniugi Trevallion, su indicazione dell’assistente sociale i bambini durante la notte verrebbero chiusi a chiave nella loro stanza per evitare ricongiungimenti con la madre, che dorme nello stesso edificio.

Assistente sociale diffidata dai Trevallion

La ricostruzione arriva dal Corriere della Sera, che cita la diffida depositata dagli avvocati dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas.

Premesso che la misura che permette alla madre di dormire nello stesso stabile è una deroga alla prassi, la presunta decisione di non permettere ai bambini della famiglia nel bosco di uscire di notte è stata contestata dalla coppia.

Famiglia nel bosco, il motivo della nuova diffida

Secondo quanto riportato nella denuncia, questa misura avrebbe provocato ulteriori conseguenze sui bambini, che appaiono inconsolabili, vittime di crisi notturne e ansia.

“Una simile decisione determina una ulteriore e ingiustificata sofferenza nei tre minori erigendo, di fatto, un invalicabile muro d’angoscia che nei bambini si traduce in un insostenibile senso di impotenza e di colpa”, si legge nella diffida.

Come sostenuto dagli avvocati della famiglia nel bosco, i bimbi percepiscono la separazione come una loro responsabilità “e questo è insopportabile”. A soffrire di più per la misura sarebbe il bambino di 6 anni che, come spiegano gli avvocati, soffre di crisi di panico che vengono calmate solo dopo dall’intervento della madre.

Famiglia nel bosco, prosegue la perizia sui genitori

Gli avvocati della famiglia nel bosco chiedono la revoca di tale misura, spiegando che essa “non trova ragione nell’ordinanza del Tribunale” e che sarebbe frutto di una interpretazione restrittiva della volontà dei giudici.

Nel frattempo, la perizia nei confronti dei coniugi Trevallion va avanti e ieri la coppia anglo-australiana è stata all’Aquila per effettuare test psicologici o psicodiagnostici con la Ctu Simona Ceccoli. Chiamati in causa dai genitori, i responsabili della casa famiglia che ospita Catherine Birmingham e i bambini hanno rilasciato una nota.

“Il nostro obiettivo primario è sempre il benessere psicofisico dei minori, la loro sicurezza e il loro sviluppo armonico. Si confida in un rapido ritorno a un’informazione responsabile, rispettosa e aderente ai fatti”, hanno spiegato smentendo alcune ricostruzioni giornalistiche sulla vicenda della famiglia nel bosco.