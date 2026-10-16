Famiglia nel bosco, dopo 11 mesi Nathan e Catherine passeranno il weekend coi figli senza assistenti sociali

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A dare le ultime notizie sulla famiglia nel bosco è il loro avvocato Simone Pillon. Il legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ha annunciato che i due genitori potranno vedere liberamente i figli nel prossimo fine settimana: “I bambini potranno trascorrere il prossimo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e senza alcuna presenza estranea alla famiglia. È una notizia tanto attesa e che finalmente, dopo oltre 11 mesi di attesa, diventa realtà”.

Famiglia nel bosco, l’annuncio dell’avvocato

ANSA riporta le parole di Simone Pillon.

Il legale ha anche rivelato la reazione dei due genitori: “Mamma Catherine e papà Nathan sono molto felici”.

Ha poi aggiunto: “La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali. Colgo l’occasione per chiedere alla stampa di voler rispettare questo momento così prezioso, lasciando adeguata privacy alla famiglia”.

La possibilità di vivere un weekend insieme è l’ultimo step di una serie di incontri avvenuti progressivamente tra genitori e figli.

I precedenti incontri

Il 29 settembre i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham erano tornati a casa a Palmoli per circa un’ora e mezza.

Sette giorni prima era avvenuto il primo incontro nella nuova abitazione concessa gratuitamente dal Comune.

È stata la prima volta che i tre bambini hanno visto la nuova casa in cui i genitori vivono.

In quell’occasione, Simone Pillon aveva raccontato che la giornata era trascorsa tra giochi, biscotti allo zenzero e una cena cucinata da mamma Catherine.

Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, aveva dichiarato a Storie Italiane: “Oramai il problema casa non esiste, il problema scolarizzazione non esiste, il problema socializzazione non esiste, tutte le visite mediche possibili e immaginabili sono state condotte da specialisti sulla famiglia e sui bambini e tutti gli psicologi e neuropsichiatri che si sono occupati della vicenda hanno raccomandato il rapido congiungimento dei minori con la famiglia”.

“A fronte di queste evidenze, io penso che adesso si debba andare velocissimi verso la ricongiunzione familiare”, aveva concluso.

Il ricongiungimento graduale

La possibilità della famiglia nel bosco di riunirsi nel prossimo fine settimana arriva dopo un ricongiungimento graduale stabilito dai giudici con un decreto depositato l’1 settembre.

Come da programma, sarebbero stati stabiliti prima rientri diurni poi da ottobre si sarebbe dato spazio a interi fine settimana da vivere insieme.

Attualmente i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham vivono in una casa famiglia a Vasto.