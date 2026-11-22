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A un anno dall’allontanamento dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la “famiglia nel bosco” di Palmoli resta divisa: i bambini vivono ancora nella struttura di Vasto, vanno a scuola e rientrano dai genitori nei weekend. Il 13 novembre la Corte d’appello ha respinto il reclamo, la difesa prepara il ricorso in Cassazione.

Famiglia nel bosco, dopo un anno tutto fermo

Era il 20 novembre 2025 quando i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno lasciato il casolare immerso nei boschi di Palmoli, nel Chietino, per essere accolti in una struttura protetta: da allora si sono succeduti tre diversi collegi difensivi e una lunga serie di provvedimenti. La coppia anglo-australiana non vive ancora sotto lo stesso tetto con i bambini, anche se il percorso di riavvicinamento è ormai partito.

Nathan e Catherine avevano scelto per sé e per i figli un’esistenza a stretto contatto con la natura, con l’istruzione impartita in casa. I figli sono una bambina e due gemelli, che al momento dell’allontanamento avevano 8 e 6 anni. Le verifiche dei servizi sociali sono partite nel settembre 2024, quando l’intera famiglia fu ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco.

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Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha messo sotto la lente diversi aspetti: l’abitazione, con problemi strutturali e priva di bagni interni, carenze sul piano delle cure sanitarie, dell’istruzione e della socializzazione dei piccoli, oltre alla scarsa collaborazione dei genitori. L’esito fu la sospensione della responsabilità genitoriale e il trasferimento dei minori a Vasto, all’inizio insieme alla madre.

Cosa è cambiato fino a oggi

Già il 19 dicembre 2025 la Corte d’appello aveva respinto il primo reclamo, a marzo invece Catherine era stata allontanata dalla casa famiglia dopo i contrasti con gli operatori. Nel frattempo, però, i genitori hanno accettato pediatra, vaccinazioni e sostegno alla genitorialità. Ad aprile Nathan ha firmato un comodato gratuito per una casa a Palmoli offerta da un ristoratore del posto. A maggio la difesa è passata all’ex senatore della Lega Simone Pillon, che ha depositato una contro-perizia di oltre 300 pagine.

Il cambio di passo, sia pure parziale, è arrivato a inizio settembre. Il Tribunale minorile ha autorizzato un ricongiungimento per tappe, legato all’inserimento dei figli nella scuola pubblica e alle relazioni dei servizi. Per Pillon si trattava di “un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale”. Il 17 ottobre, dopo quasi undici mesi, i bambini hanno passato il primo weekend con mamma e papà senza operatori. Lo hanno trascorso tra il casolare, dove hanno ritrovato i loro animali, e l’alloggio messo a disposizione dal Comune.

Il no della Corte d’appello: i prossimi passi

Il reclamo contro il rientro graduale è stato discusso nell’udienza cartolare del 3 novembre e respinto il 13 novembre. I giudici aquilani hanno confermato l’impianto del Tribunale e la validità della consulenza tecnica d’ufficio. Dopo le precedenti pronunce, il legale considerava scontato l’esito.

Il prossimo passaggio sarà il ricorso in Cassazione. La difesa intende fondarlo su tre punti: le contestazioni alla Ctu, il diritto dei genitori a scegliere il percorso educativo (con l’obiettivo di tornare all’istruzione parentale) e la mancanza di una scadenza precisa per il collocamento fuori casa.

La Suprema Corte, però, valuta solo la corretta applicazione delle norme, non i fatti. Nel frattempo il Tribunale per i minorenni può ampliare i rientri sulla base delle relazioni dei servizi. La legge 184 del 1983 prevede del resto che l’affidamento abbia una durata definita, non superiore a 24 mesi salvo proroga.

Sul piano nazionale, la Garante per l’infanzia Marina Terragni ha chiesto che il sistema degli allontanamenti venga “profondamente ripensato e riformato”. Con l’avvicinarsi delle feste, l’associazione Meta Parma, che ha raccolto oltre 150mila firme, rilancia: “Restituite la famiglia ai bambini, per sempre e non solo per Natale”.

I costi del Comune di Palmoli

Oltre al peso umano, la vicenda ha un risvolto economico che grava su una comunità minuscola. In dodici mesi il Comune di Palmoli, appena 858 residenti, ha anticipato circa 90mila euro per la permanenza dei tre bambini nella struttura di Vasto. È una cifra pari a poco più di 100 euro per ogni abitante, e ha costretto l’amministrazione a una variazione di bilancio.

Dallo Stato finora sono rientrati soltanto 4.800 euro, mentre per il resto dei rimborsi bisognerà aspettare il 2027. Il municipio stesso ha evidenziato un paradosso: l’alloggio messo a disposizione della famiglia costa sensibilmente meno della retta della casa famiglia.