Famiglia nel bosco, due incontri a settimana tra Nathan, Catherine e i figli: uno a Gissi, l'altro a Palmoli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una novità nel caso della famiglia nel bosco. A Catherine è stato concesso di rivedere, insieme al marito Nathan, i suoi tre figli per due incontri a settimana a Gissi e a Palmoli, proprio nella loro ormai nota casa. Si tratta di un’apertura da parte dei servizi sociali nel programma che dovrebbe riportare il nucleo familiare a tornare a vivere insieme, anche solo per qualche finesettimana.

Famiglia nel bosco, l’ultima novità

A riportare la notizia è Il Messaggero che fa luce sul nuovo programma previsto per la famiglia nel bosco e predisposto dai servizi sociali sotto l’egida del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Nelle prossime settimane, dunque, aumenteranno le occasioni per il nucleo familiare di ritrovarsi tutti insieme in due appuntamenti cadenzati.

ANSA

Nathan, Catherine e i figli insieme due volte a settimana

Insieme al marito Nathan Trevallion – che, a differenza della madre dei piccoli, può incontrarli quasi quotidianamente – Catherine Birmingham potrà incontrare i tre figli due volte alla settimana a Gissi e a Palmoli con modalità differenti a seconda del luogo e con precise misure di sicurezza.

Il giovedì la famiglia si riunirà a Gissi, nella struttura della Asl già utilizzata per gli appuntamenti precedenti, mentre il martedì l’incontro potrebbe avvenire a Palmoli, nella casa messa a disposizione dal Comune e dove Catherine e il marito Nathan si sono trasferiti, o nel casolare di contrada Mondola, nell’ormai nota casa nel bosco.

Come riporta il quotidiano, soprattutto gli appuntamenti del giovedì richiederanno un’organizzazione particolare e uno specifico piano di sicurezza con sopralluoghi e tutte le verifiche del caso per assicurare un contesto protetto e rispettoso delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Gli scenari futuri

Lo scorso 29 settembre, i tre bambini erano tornati per la prima volta dopo undici mesi nella casa nel bosco e tale avvenimento – protrattosi per circa un’ora e mezza – aveva prodotto risultati positivi, anche grazie al ritrovarsi dei piccoli con gli animali della famiglia che non vedevano da tempo.

Con l’aumentare delle occasioni di contatto e il fissare due appuntamenti a settimana di ritrovo, di cui uno anche nella casa nel bosco, la famiglia Trevallion-Birmingham compie quindi un nuovo passo nel percorso verso il possibile ricongiungimento.

Secondo gli addetti ai lavori all’opera sul caso, il prossimo step dovrebbe essere quello di trascorrere tutti insieme un intero finesettimana, quindi anche con dei pernotti per i bimbi che ora hanno anche iniziato a frequentare la scuola pubblica. L’avvocato della coppia, Simone Pillon, ha detto: “Via via, speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva”.