Famiglia nel bosco, figli restano in struttura dopo il ricorso di Nathan e Catherine respinto: mossa di Pillon

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

I tre figli della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia di Vasto. L’ha deciso la Corte d’Appello dell’Aquila che ha respinto il ricorso presentato dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, confermando la decisione del Tribunale per i minorenni. L’avvocato Simone Pillon ha annunciato però una nuova iniziativa giudiziaria, portando la vicenda fino in Cassazione.

Respinto il ricorso di Nathan e Catherine, i figli restano in struttura

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. I tre bambini, affidati a una struttura protetta dal novembre 2025, dovranno quindi continuare a vivere nella casa famiglia di Vasto, almeno fino a nuove disposizioni.

I giudici hanno confermato la validità della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), rafforzando così l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva disposto la permanenza dei bambini nella struttura e un percorso graduale di ricongiungimento con i genitori.

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La coppia anglo-australiana aveva impugnato il provvedimento chiedendo il ritorno immediato e definitivo dei tre figli a casa. Attraverso il proprio legale Simone Pillon, aveva inoltre sollecitato l’ammissione del progetto educativo basato sull’home schooling, ovvero l’istruzione parentale.

Le richieste non sono state accolte dalla Corte d’Appello, che ha mantenuto l’impianto della precedente decisione. Il rigetto del ricorso non interrompe tuttavia il percorso di riavvicinamento familiare già avviato.

La mossa dell’avvocato Simone Pillon, nuovo ricorso in Cassazione

A comunicare la decisione dei giudici è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste Nathan e Catherine e ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Corte di Cassazione nei prossimi giorni.

“Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion”, ha dichiarato il legale. Pillon ha contestato diversi aspetti del provvedimento, sostenendo che non siano state adeguatamente considerate le osservazioni della difesa sui presunti rischi per la salute dei bambini legati alla permanenza nella struttura.

Un altro punto riguarda la libertà dei genitori di scegliere il percorso scolastico dei figli. Secondo l’avvocato, i giudici avrebbero disatteso le argomentazioni presentate a sostegno dell’istruzione parentale. La difesa richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità sulla natura residuale del collocamento extrafamiliare, una misura che dovrebbe essere adottata quando non risultino praticabili soluzioni meno incisive. Pillon lamenta anche la mancata indicazione chiara dei termini di durata della permanenza dei bambini fuori dall’abitazione familiare.

“Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola”, ha sottolineato il legale. Su questi e altri aspetti della decisione sarà dunque fondato il prossimo ricorso in Cassazione. L’iniziativa non comporta, di per sé, il rientro immediato dei minori in famiglia.

Come stanno i bambini della famiglia nel bosco e quando potranno tornare dai genitori

Nonostante il rigetto del ricorso, resta comunque confermato il piano di rientro graduale dei tre bambini presso l’abitazione in cui risiedono Nathan e Catherine. Si tratta di un percorso già in corso, che prevede incontri regolari con i genitori durante la settimana e nei fine settimana. È proprio questo l’aspetto positivo della decisione evidenziato dall’avvocato Pillon, secondo il quale i bambini stanno vivendo con entusiasmo le occasioni di ricongiungimento.

“La Corte Abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo”, ha spiegato il legale, aggiungendo che i piccoli sono “molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”.

Il percorso di ricongiungimento proseguirà secondo le modalità già stabilite, mentre la difesa tenterà di ottenere una revisione della decisione attraverso il ricorso alla Suprema Corte. La vicenda resta quindi aperta su due fronti: quello giudiziario, con la nuova iniziativa annunciata da Pillon, e quello familiare, con gli incontri tra i bambini e i genitori che continueranno in attesa di un eventuale rientro definitivo.