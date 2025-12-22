Famiglia nel bosco, figlie "disidratate e abbattute" per la pediatra dell'ospedale dove erano state ricoverate

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La pediatra che curò due dei figli della famiglia nel bosco di Palmoli dopo un’intossicazione da funghi è nuovamente intervenuta in TV per rilasciare alcune dichiarazioni. La dottoressa ha ricostruito il ricovero, le condizioni delle due bambine e l’errore nella preparazione del pasto che portò all’ingestione di funghi velenosi.

Famiglia nel bosco, parla la pediatra che curò le bambine

Nella puntata di Mattino Cinque del 22 dicembre è tornato al centro dell’attenzione il caso della famiglia nel bosco di Palmoli.

Il programma Mediaset ha intervistato la pediatra, primario dell’ospedale che si occupò di due dei figli di Nathan e Catherine Trevallion durante il ricovero per un’intossicazione da funghi. La vicenda è iniziata il 23 settembre proprio a causa dell’intossicazione, che portò un vicino a chiamare il 118 e fece conoscere la storia della famiglia a livello nazionale.

"Da noi sono state ricoverate le due sorelline, la più grande e la gemella, insieme al papà", ha ricostruito la dottoressa.

"Le bambine erano molto abbattute, erano disidratate", ha poi aggiunto. "Avevano avuto dei sintomi di gastroenterite conseguenti all’ingestione dei funghi".

Come si è verificata l’intossicazione da funghi

La pediatra che ha preso in cura le due bimbe della famiglia nel bosco di Palmoli ha ricostruito l’errore che avrebbe portato all’intossicazione.

"Il padre ha riferito che i funghi li aveva raccolti insieme ad un amico, entrambi conoscitori esperti". Tuttavia, "i funghi erroneamente sono stati mischiati con quelli raccolti dalle bambine e cucinati tutti insieme": è questo ciò che è emerso dalla ricostruzione fornita da Nathan Trevallion.

"Il pasto era stato consumato all’ora di pranzo, quindi nel giorno stesso in cui è avvenuto il ricovero", ha specificato la pediatra.

"I funghi erano stati posati sul tavolo vicino a quelli raccolti dal papà quindi credo poi che la mamma abbia preso e inconsapevolmente cucinato tutto", ha infine ricostruito la dottoressa.

Il precedente intervento della dottoressa in TV

Le parole della pediatra a Mattino Cinque confermano quanto già dichiarato dalla pediatra a Dentro la Notizia nella puntata del 18 dicembre.

La primaria in pediatria era infatti già intervenuta in TV, raccontando che, al momento del ricovero, i bambini della famiglia nel bosco "erano molto provati e sofferenti", oltre che spaventati.

"Le condizioni igieniche non erano ottimali", aveva inoltre aggiunto la pediatra, affermando inoltre che i piccoli sembravano "trascurati" e di aver avuto difficoltà a comunicare con loro per via delle barriere linguistiche.

La prima visita medica a luglio 2025

All’interno del provvedimento emesso dai giudici che si stanno occupando della famiglia nel bosco (e che ha sospeso la potestà genitoriale ai Trevallion), si legge che i bambini non solo non avevano un pediatra, ma che la loro prima visita medica risale al 24 luglio 2025, quando i piccoli avevano già un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni.

Il documento riporta inoltre che, appena inserita in casa famiglia, una delle bambine ha mostrato i segni di bronchite acuta con broncospasmo, non trattata con intervento medico.