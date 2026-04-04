Famiglia nel bosco, firmato il contratto per la casa gratis da Comune di Palmoli ma Nathan frena: la decisione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La firma e le chiavi sono arrivate. Però senza i figli, almeno per ora: Nathan, il papà della famiglia nel bosco, ha sottoscritto nel municipio di Palmoli il contratto per una casa concessa in comodato gratuito dal Comune. L’immobile si trova in contrada Fontelacasa, nei pressi del campo sportivo. Si tratta di una casa piuttosto semplice: due camere da letto, cucina, bagno e uno spazio dedicato ai bambini. Il contratto avrà una durata di due anni. Nel frattempo Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avranno il tempo per ristrutturare la loro casa nel bosco.

La nuova casa di Nathan e Catherine

La casa messa a disposizione non è collegata alla rete del gas: l’energia arriva da pannelli fotovoltaici, mentre il riscaldamento è garantito da termoconvettori elettrici.

Nonostante le chiavi siano già nelle sue mani, Nathan ha deciso di non trasferirsi subito. “Ci andrò ad abitare solo dopo il ricongiungimento. Per ora preferisco rimanere nel mio casolare”, ha dichiarato come riporta Il Messaggero.

“Devo prendermi cura degli animali, il cavallo, l’asinello, le galline e, tra un po’, anche dell’orto”, ha aggiunto.

L’amministrazione comunale ha accompagnato l’intero percorso offrendo non solo un’abitazione, ma anche contributi per la scuola parentale, accesso al doposcuola comunale e interventi per favorire la socializzazione dei bambini.

Dove si trovano i bambini

I tre figli della coppia si trovano attualmente in una comunità a Vasto. Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale a entrambi i coniugi dopo la vicenda dell’intossicazione da funghi, l’evento iniziale che ha innescato l’intervento dei servizi sociali.

Catherine separata dai bambini

Catherine intanto è stata allontanata dalla comunità di Vasto lo scorso 6 marzo e si è in attesa di nuove disposizioni per le visite protette.

Secondo gli operatori che hanno in custodia i bimbi, Catherine viene giudicata poco collaborativa e a tratti ostile. Il papà Nathan invece viene considerato più collaborativo e aperto alla mediazione.

Il prossimo appuntamento potrebbe arrivare a breve, ma nel frattempo si avvicinano due date fortemente simboliche.

La prima è la Pasqua che è ormai alle porte e che vedrà Nathan insieme ai figli. Invece Catherine non starà con i figli a Pasqua. La seconda data è il 13 aprile, giorno del 46esimo compleanno di Catherine.