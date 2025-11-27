Famiglia nel bosco, Formigli e Scanzi contro il Governo: "Giudice accusato per il Referendum sulla Giustizia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La vicenda della famiglia che vive nel bosco a Palmoli sta dividendo l’Italia e scatenando polemiche. L’ultima vede protagonisti Corrado Formigli e Andrea Scanzi, che hanno sottolineato come le critiche al magistrato che è intervenuto sul caso arrivino proprio mentre all’orizzonte si profila il Referendum sulla Giustizia.

Cosa ha detto Corrado Formigli sul caso della famiglia nel bosco

Ospite di Otto e mezzo su La7, Corrado Formigli, commentando le parole del ministro Nordio sulla vicenda della famiglia nel bosco, ha dichiarato che nel dibattito sul caso “c’è un’ipocrisia di fondo pazzesca“.

Secondo il giornalista e conduttore di Piazzapulita, “il tema viene sollevato perché c’è un magistrato che bisogna accusare perché c’è il Referendum sulla separazione delle carriere e perché ci sono questi assistenti sociali che nella vulgata è un po’ tutta gente di sinistra, che sta dietro a questi casi un po’ marginali”.

ANSA

Corrado Formigli.

Formigli ha poi aggiunto: “Se prevale questo spirito libertario per cui chiunque può fare quello che vuole e vivere come vuole, allora perché i bambini dei rom devono andare a scuola per forza e arrestate le mamme che non li mandano? Stessa cosa a Caivano, dove i papà dei piccoli che delinquono devono essere arrestati. Perché le famiglie omogenitoriali o omosessuali devono essere normate dallo Stato e invece nei boschi si può fare quello si vuole?”.

L’attacco di Andrea Scanzi al centrodestra

A Otto e mezzo è intervenuto in collegamento anche il giornalista Andrea Scanzi, che in riferimento al caso della famiglia nel bosco ha affermato: “Il problema in questo Paese è che anche e soprattutto il dramma viene semplificato a campagna elettorale“.

Poi ha lanciato un attacco al centrodestra: “Voi credete veramente che il centrodestra improvvisamente sia diventato quello che difende la libertà tout-court delle persone? I rom non lo possono fare e gli europei sì?”.

Andrea Scanzi contro il Governo

Proseguendo il suo discorso, Andrea Scanzi ha tirato in ballo in maniera diretta il Governo Meloni: “Quello che a me svilisce è aver ridotto tutto a una faida contro la magistratura. Qual è il risultato di tutto questo? Che i bambini stanno meglio? No. Il risultato è che la giudice adesso è sotto scorta per aver ricevuto minacce di morte“.

Ancora Scanzi: “Io mi domando: perché il Governo è intervenuto? Aggiunge dibatto, verità o qualcosa di positivo per quei bambini? È chiaramente una strumentalizzazione ed è fatta perché tra pochi mesi si vota al Referendum per la Giustizia. Questo è quello che io discuto”.