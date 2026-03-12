Famiglia nel bosco, Garante a Vasto dai bambini: "Uno rifiuterebbe il cibo, assistenti sociali poco formati"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni, all’arrivo a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre scorso vivono i tre bambini della famiglia nel bosco, ha riferito che intende accertare la notizia secondo cui uno di loro si rifiuterebbe di mangiare. Sugli assistenti sociali, la stessa Terragni ha detto che “sicuramente esiste una problema di formazione”.

La novità nel caso della famiglia nel bosco

Marina Terragni è arrivata nella mattinata di giovedì 12 marzo a Vasto, nella casa famiglia che ospita i bambini della famiglia nel bosco, da venerdì senza la loro madre che è stata allontanata dalla struttura.

Come riporta l’agenzia ANSA, al suo arrivo la Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha dichiarato: “C’è arrivata adesso questa novità, del bimbo che si rifiuterebbe di mangiare. Adesso voglio accertare questa cosa”.

Perché la Garante ha raggiunto la casa famiglia di Vasto

Ai giornalisti che l’attendevano davanti ai cancelli, Marina Terragni ha espresso il suo auspicio che questa storia “possa risolversi velocemente, con il minor danno possibile per i minori”.

La Garante ha aggiunto: “Immagino che vedrò la dirigente della struttura, la curatrice, l’assistente sociale, o almeno la sentirò al telefono. Spero di riuscire anche a parlare con gli psichiatri della Asl”.

Poco prima dell’arrivo di Marina Terragni la zia e la nonna dei bambini avevano lasciato la casa famiglia di Vasto. Nathan Trevallion, padre dei piccoli, non è presente nella struttura nella giornata di giovedì 12 marzo.

Le parole della Garante sugli assistenti sociali del caso famiglia nel bosco

Poco prima di entrare nella casa famiglia, la Garante nazionale per l’infanzia ha anche parlato degli assistenti sociali che seguono il caso della famiglia nel bosco.

Le parole di Marina Terragni: “Non voglio assolutamente dare la croce agli assistenti sociali ma sicuramente esiste un problema di formazione. Si ritrovano spesso a che fare con situazioni molto delicate senza avere gli strumenti adeguati. In questo caso c’era anche un gap linguistico e culturale che potrebbero aver complicato le cose”.

Terragni ha poi dichiarato: “Quando lo Stato, rappresentato da un’assistente sociale, si avvicina a una Famiglia deve adattarsi, ci dev’essere competenza per capire. Se si crea tra loro una difficoltà insuperabile, magari si prova a cambiare l’assistente sociale“.

Per la Garante i bimbi della famiglia nel bosco usciranno dalla struttura “traumatizzati“: “Ma non lo dico io, lo dicono i luminari della psichiatra di questo Paese”.

Marina Terragni ha concluso: “Nel mio mondo ideale lo Stato prende in carico l’intero nucleo, tutte le volte che è possibile, e gli dà non un antagonista ma una specie di familiare, di amico, che segue la famiglia ed entra a far parte del loro menage correggendo la rotta dove va fatto”.