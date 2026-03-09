Famiglia nel bosco, garante Alessandra De Febis fa chiarezza sull'adozione dei tre bambini: "Non esiste"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La garante per l’infanzia dell’Abruzzo Alessandra De Febis ha chiarito che per i tre bambini della “famiglia nel bosco” non si prevede al momento un’adozione. Le istituzioni stanno lavorando per garantire stabilità e serenità ai minori, evitando la separazione, mentre si valutano possibili soluzioni, come l’affido al papà, Nathan.

Famiglia nel bosco, adozione esclusa

Dopo le ultime polemiche sulla possibile adozione dei tre minori, la garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, ha chiarito alcuni punti fondamentali sulla situazione attuale dei bambini della “famiglia nel bosco“.

Secondo quanto dichiarato dalla garante, al momento non esiste alcun provvedimento di adottabilità nei confronti dei tre minori. “L’unica cosa che vi voglio dire” ha affermato alla stampa “è che per i bambini non esiste un provvedimento di adottabilità. Non verranno separati e stiamo lavorando per la serenità di questi bambini”.

Cosa ha detto la garante

De Febis ha inoltre ricordato che la struttura in cui i minori sono ospitati accoglie anche altri bambini e ragazzi e che la forte esposizione mediatica del caso sta creando difficoltà anche ad altri ospiti. In particolare, la garante ha denunciato un episodio di una bambina accusata ingiustamente, subendo così una forma di stigmatizzazione.

Alla domanda su una possibile soluzione giuridica legata alla responsabilità genitoriale del padre, Nathan, la garante ha preferito non sbilanciarsi, anche se l’opzione è sul tavolo. “È un ipotesi, non posso rispondere”.

De Febis ha sottolineato inoltre che si sta cercando di evitare ulteriori spostamenti dei minori. “Stiamo lavorando per fare in modo che i bambini non vengano spostati per evitare un altro trauma”.

Cosa prevede la legge italiana

Dal punto di vista giuridico, situazioni come quella della cosiddetta “famiglia nel bosco” vengono valutate dal Tribunale per i minorenni, che deve decidere sempre in base al superiore interesse del minore.

In Italia la normativa principale è la legge n. 184 del 1983, modificata successivamente, che disciplina affido familiare e adozione.

Secondo questa legge, l’adozione può essere dichiarata quando il minore si trova in stato di abbandono, cioè quando mancano assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti che possano prendersene cura.

Prima di arrivare a una dichiarazione di adottabilità, i tribunali cercano quasi sempre soluzioni meno drastiche. Tra queste c’è l’affidamento familiare, cioè il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia affidataria o in una comunità, mentre i genitori si impegnano per recuperare le proprie capacità genitoriali.