Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di "tornare tutti insieme"
Il Garante dell'infanzia ha chiesto che i bambini della famiglia nel bosco possano tornare con i genitori, che negli ultimi giorni hanno parlato della loro situazione
Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta “famiglia nel bosco“, ha parlato della separazione dai figli, che da tre mesi vivono in una casa famiglia. L’Autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha chiesto che la situazione venga risolta il prima possibile e che i bambini possano tornare in fretta a vivere insieme ai genitori.
Cosa ha detto il Garante sulla famiglia nel bosco
Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è tornata a chiedere che i figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” possano tornare a vivere con i genitori, dopo una lettera diffusa dalla madre e definita “preoccupante”.
Terragni ha dichiarato: “I minori vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento.
La permanenza nella struttura, secondo Terragni, avrebbe peggiorato le loro condizioni psicofisiche, anche a causa della distanza dal padre:
Salute e benessere dei minori sono e devono restare in tutti i casi, compreso questo, l’assoluta priorità in tutti i procedimenti che li riguardino, obiettivo che non va mai secondarizzato e perso di vista.
Le parole di Trevallion sui figli e sulla moglie
Nathan Trevallion, padre dei bambini, ha fatto eco alle parole della moglie e della garante: “Stiamo soffrendo molto, sia io sia mia moglie. Lei è addolorata, arrabbiata e ansiosa. È veramente disperata”
L’uomo ha poi raccontato la difficoltà di doversi separare continuamente dai figli, che può vedere solo tre volte a settimana: “Provo una grandissima felicità quando li abbraccio, ma quando devo andare via il mio cuore si spezza”.
Trevallion ha poi spiegato: “Non riescono a capire perché io possa uscire dalla casa famiglia e loro no. Io dico sempre loro che li amo e che devono essere forti e che speriamo presto di tornare tutti insieme”.
La risposta della struttura
Il padre dei bambini ha poi chiarito, riguardo alla situazione abitativa che ha dato il via alla vicenda: “Se abbiamo commesso degli errori è stato per incomprensioni ed equivoci. Noi chiediamo una sola cosa: vivere felici con i nostri figli”.
La casa famiglia di Vasto dove i bambini risiedono al momento si è però difesa: “Parlare di prigione e di segregazione è follia pura. È triste colpire una realtà dove c’è gente seria che lavora”.