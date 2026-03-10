Famiglia nel bosco, Garante dei Minori esclude l'adozione dei bambini: potrebbero essere affidati al padre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Garante dei Minori ha escluso che i figli della cosiddetta Famiglia nel bosco possano essere dati in adozione, dopo che la madre è stata allontanata dalla struttura nella quale risiedono. Nel provvedimento, inoltre, non c’è nulla che indichi la separazione permanente dei figli dai genitori. Smentita, quindi, la teoria del perito Tonino Cantelmi.

Le spiegazioni del Garante per i Minori sulla Famiglia nel bosco

La Garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha smentito le dichiarazioni del perito di parte della cosiddetta Famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi.

Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia dove risiedono i figli, Cantelmi aveva infatti dichiarato che ora i bambini si trovavano a rischio di adozione.

La Garante ha completamente escluso questa opzione: “Allo stato attuale non esiste alcun rischio di adozione dei bambini” ha spiegato. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che potessero essere affidati esclusivamente al padre.

De Febis ha poi aggiunto anche che l’allontanamento della madre è temporaneo e non riguarda in nessun modo una separazione definitiva della donna dai propri figli.

Secondo il Garante i bambini non vanno separati tra loro

La Garante, nel suo comunicato, ha poi sottolineato che è importante che i tre bambini non vengano separati tra loro.

“Non è corretto affermare che non esistano strutture disponibili ad accoglierli” ha dichiarato De Febis, che ha esortato le istituzioni a valutare tutte le possibili soluzioni.

Inoltre, la Garante ha sottolineato anche i danni che lo scontro all’interno dell’opinione pubblica sta causando agli ospiti della struttura.

“Mentre si svolgeva un sit-in all’esterno della casa famiglia lo scorso sabato, una minorenne ospite della comunità è stata pesantemente offesa perché scambiata per un’operatrice. Si tratta di un fatto inaccettabile” ha raccontato De Febis.

Cantelmi torna sulla separazione dalla madre

Dopo la smentita, Cantelmi è tornato a parlare del momento della separazione dei figli dalla madre al programma Storie Italiane.

“Il servizio sociale non si è premurato di preparare i bambini che hanno capito da soli quello che stava succedendo e si sono aggrappati alla madre” ha spiegato il perito.

Centelmi ha accusato i servizi sociali di freddezza istituzionale: “L’assistente sociale ha dichiarato che non se ne sarebbe andata finché la madre non se ne sarebbe andata dalla struttura. I figli in questo momento soffrono in un modo incredibile” ha concluso.