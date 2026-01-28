Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come "misura eccezionale"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia nel bosco crea un precedente che costringe l’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza a fare chiarezza sui casi di allontanamento dei bambini dai genitori. La garante Marina Terragni è tornata a esprimersi sulla vicenda dei coniugi Trevallion e dei figli a Palmoli, prendendo posizione sul provvedimento di prelevamento dei minori, che “deve tornare a essere una misura eccezionale”.

Il caso della famiglia nel bosco

Presentando a Roma un documento dell’Autorità dal titolo “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”, il garante è intervenuto sui casi simili alla famiglia nel bosco.

“Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia” ha affermato Terragni.

L’intervento della Garante dell’infanzia

L’autorità ha ricordato come il prelevamento forzoso dei minori da una famiglia sia previsto dall’articolo 403 del Codice civile, esclusivamente quando sia necessario proteggere i bambini in stato di abbandono morale o materiale, da un pregiudizio grave o da rischi imminenti per la salute.

Una misura che, sottolinea Terragni, deve rientrare in circostanze eccezionali, di fronte a “situazioni di grave pericolo“.

"Nella pratica, però – è la riflessione – l'allontanamento avviene anche nell'ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

L’accoglienza nelle case famiglia

Il documento fa riferimento anche alle modalità traumatiche di distacco durante prelevamenti effettuati tramite l’intervento delle forze dell’ordine, come avvenuto nel caso della famiglia nel bosco.

Una procedura che non è prevista dalla legge, fatti i salvi i casi di assoluta emergenza: “Qualora il minore opponga resistenza al trasferimento l’operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice che ha disposto il provvedimento” chiarisce ancora il Garante.

Nelle 18 domande e risposte, formulate in collaborazione con due avvocate specializzate in diritto di famiglia, si chiarisce anche come il trasferimento dei minori in strutture di accoglienza debba essere soltanto l’estremo rimedio.

“Il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l’anno: risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini” ha evidenziato il garante per l’infanzia.

Dagli ultimi dati del ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 2024, che non tengono conto dei minori stranieri non accompagnati, sono circa 25mila i minori sono ospitati in strutture residenziali, mentre quasi 16mila quelli che sono stati affidati a una famiglia.