Famiglia nel bosco, genitori attaccano psicologa "giovane e inesperta" per i test sulla coppia: la replica

Prosegue lo scontro tra la “famiglia nel bosco” e le parti tecniche. Catherine e Nathan, sottoposti a perizia, hanno commentato negativamente la psichiatra che li segue. A parlare è il consulente psichiatrico della coppia, che accusa la professionista di essere “giovane e inesperta” perché iscritta all’albo da “soli” tre anni. La dottoressa Valentina Garrapetta ha replicato: “Parla il mio curriculum”.

Messa in dubbio la capacità dei professionisti

Si è conclusa la perizia psichiatrica sulla “famiglia nel bosco”. Catherine, che ha dimostrato di essere “stanca” per tutta la situazione all’ingresso delle precedenti sedute, è stata sottoposta a diverse prove. Queste hanno portato altri tecnici a prendere la parola, come lo psichiatra e consulente dello studio legale che segue Catherine e Nathan.

“Ho molte perplessità su come la consulente tecnica d’ufficio sta gestendo i test, che costituiscono una componente importante di una perizia, a volte decisiva”, ha detto Tonino Cantelmi. Il riferimento è alla psicologa Simona Ceccoli, che ha effettuato i primi quattro controlli sulle capacità genitoriali.

Ancora Cantelmi: “La consulente tecnica ha affidato la scelta dei test a una giovane psicologa, iscritta all’albo solo da poco più di tre anni e le cui competenze reali saranno tutte da valutare”.

Sulla collaborazione rifiutata

Lo psichiatra ha proseguito parlando delle competenze sui minori della dottoressa. Mette le mani avanti: “Non conosciamo ancora le reali competenze della dottoressa sui minori, ma siamo preoccupati, date le premesse, qualora volesse somministrare test ai minori, per la qualità dell’intervento”.

Ha poi aggiunto che hanno “lealmente offerto collaborazione su questo tema, ma la giovane testista non sembra voler accettare il nostro aiuto“.

Fa infine notare che nelle sedi opportune riferiranno in merito alla perizia e “su quello che per noi potrebbe costituire un grave pregiudizio” alla stessa.

La risposta di Valentina Garrapetta

Per Cantelmi, la giovane psicologa ha mostrato limiti sia nella scelta dei test sia nella metodologia di somministrazione già nella prima seduta.

La dottoressa Garrapetta ha voluto replicare alle parole contro di lei. “Quanto detto qualifica il signor Cantelmi e non me”, ha dichiarato.

Per poi rispondere sul punto: “Per me parla il curriculum. E se le mie competenze sono da valutare, le sue sono già valutabili da un punto di vista deontologico”.