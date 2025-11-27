Famiglia nel bosco, genitori rompono silenzio stampa e negano di aver "rifiutato aiuti, bambini il baricentro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I genitori della famiglia che vive nel bosco di Palmoli hanno deciso di rompere il silenzio per fare chiarezza sulla loro vicenda e difendersi dalle accuse ricevute. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, in una nota stampa diffusa dal loro nuovo legale, l’avvocato Marco Femminella, hanno negato di aver rifiutato aiuti e ribadito che ogni loro scelta è presa in direzione del benessere psicofisico dei loro figli.

L’attenzione dei genitori per i loro figli

Nella nota stampa, riportata dall’agenzia Adnkronos, i genitori della famiglia che vive nel bosco hanno tenuto a precisare che ogni loro passo, “compreso il trasferimento in questa straordinaria Terra che ci ha accolti, è stato orientato al benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino“.

In un altro passaggio del comunicato, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno dichiarato: “Ci dispiace profondamente che non si sia avuto modo di dimostrare, anche in ragione della tardività della produzione di alcuni documenti che avevamo consegnato, come l’educazione parentale sia da noi strettamente osservata, curata e gestita nel pieno convincimento della importanza dell’istruzione e della apertura mentale che deve essere data ai nostri figli”.

ANSA

La casa nel bosco dove vive la famiglia al centro del caso che sta dividendo l’Italia.

La verità dei genitori della famiglia nel bosco sugli aiuti ricevuti

I genitori della famiglia che vive in una casa nel bosco hanno affermato ancora: “Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazione alternative. Non è assolutamente vero“.

I due hanno aggiunto: “Non sappiamo da chi queste notizie siano state veicolate ma è certo che chi lo ha fatto ha posto in essere una condotta scellerata e falsa“.

Nathan e Catherine hanno poi ribadito che è “falso quanto si dice in ordine a un nostro rifiuto sull’aiuto offerto dal sindaco e da privati per un’abitazione alternativa in attesa della ristrutturazione della nostra casa“.

Il messaggio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Come riportato dall’Agi, Marina Terragni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha affermato a proposito del caso della famiglia nel bosco: “Il prelevamento dei minori deve costituire una misura del tutto eccezionale e temporanea, applicabile unicamente quando l’incolumità del minore sia a rischio comprovato”.

Terragni ha aggiunto: “Infliggere il trauma del collocamento in casa-famiglia è giustificabile solo in casi estremi, quando la vita del bambino corra un pericolo effettivo e imminente. Unicamente in questi casi, inoltre, i tribunali dovrebbero disporre l’intervento delle forze dell’ordine, e solo in ausilio ai servizi sociali, per trasferire il minore in casa famiglia, ma la sua eventuale resistenza non può essere oggetto di coazione”.

Secondo l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, “la primissima misura da considerare in caso di problematiche che investano i minori restano la prevenzione e il sostegno alle famiglie fragili, evenienza purtroppo sempre più frequente, a patto che non vi siano violenza o allegazioni di violenza”.